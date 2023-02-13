Индексации быть: в Кабмине готовят решение о мартовском повышении пенсий

В марте в Украине будет проведена ежегодная индексация или «осовременивание» пенсионных выплат. Соответствующее решение уже в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение правительства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Индексация пенсий, предусмотренная пенсионным законодательством Украины, в этом году увеличит пенсии украинцев почти на четверть. Такое существенное повышение выплат связано с рекордной инфляцией в Украине, которая в 2023 году достигла едва ли не 30%. А поскольку показатель инфляции вместе процентом роста зарплат за последние 3 года входит в формулу индексации, то он существенно влияет на расчет суммы надбавки.

По предварительным подсчетам Минсоца, выплаты украинским пенсионерам с 1 марта повысят на 24%. Хотя эту цифру пока нельзя считать окончательной. Следует также отметить, что сумму повышения будут вычислять основываясь только на расчетном размере пенсии. То есть доплаты за дополнительный стаж, возрастные надбавки и т.д. при индексации учитывать не будут.

Таким образом, украинцы с минимальной расчетной пенсией в размере 2093 грн получат повышение около 500 грн. Если же «голая» пенсия без надбавок дотягивает до 4 тыс. грн, индексация увеличит ее почти на 1 тыс. грн и т.д.

По правде говоря, индексация пенсий украинцев в 2023 году до последнего момента была под вопросом. Да и сейчас, пока Кабмин не одобрил соответствующее решение, ее размер или другие детали еще могут изменить. Ведь бюджет страны сейчас почти на треть финансируется благодаря помощи стран партнеров и денег на повышение выплат бюджетникам не так уж много.

Однако в правительстве решили, что пенсионерам просто необходима финансовая поддержка в связи с катастрофическим ростом цен. В то же время все остальные бюджетные выплаты, как например минимальная зарплата или прожиточный минимум, в 2023 году повышать не будут.