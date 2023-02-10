50 копеек за 15 тысяч: чем поразила коллекционеров обычная украинская копейка

В Украине за монету номиналом 50 копеек предлагают 15 тыс. грн. Денежный знак был отчеканен в 1994 году и имеет одну характерную особенность, которой и обусловлена его цена. Эта особенность – тип металла, из которого была изготовлена монета. Вместо привычной стали с латунным покрытием она состоит из чистой меди.

Продают необычную монету на популярном в Украине онлайн-аукционе Violity. Ее владелец в объявлении о продаже отметил:

монета является пробным экземпляром;

была выпущена ограниченным тиражом;

ее вес составляет 5,54 г (обычная стальная весит 4,2 г).

Продавец добавил, что монета в отличном состоянии. Однако неизвестно, подвергалась ли она реставрации. Ведь об этой детали владелец лота не упомянул. О возможных дефектах копейки он тоже ничего не рассказал.

Но даже обладая неполной информацией о состоянии монеты, завсегдатаи аукциона начали упорно за нее торговаться. На сегодняшний день цена редкого экземпляра выросла до 15 тыс. грн. То есть копейка уже превысила свою номинальную стоимость в 30 тысяч раз.

Следует отметить, что популярностью среди украинских коллекционеров пользуются и другие монеты номиналом 50 копеек. В частности, получить неплохие деньги можно за такие экземпляры:

50 копеек разновидности 3ВАг выпущеные в 1992 году – от 4 до 6 тыс. грн;

50 копеек разновидности 1.1АГм 1994 года выпуска – от 2 до 4 тыс. грн.

В общем, любую украинскую монету можно дорого продать, если она имеет какую-то неповторимую особенность. Например, коллекционеры охотно покупают копейки с браком: одинаковыми или зеркальными аверсом и реверсом, отчеканенные не ровно, с разными годами на аверсе и гурте и т.д. Такую монету можно получить совершенно случайно со сдачей в магазине или просто найти в старом кошельке. А потом выставить ее на аукцион и существенно улучшить свое материальное положение.