За які автомобілі українцям доведеться заплатити 25 тис. грн податку: перелік моделей на 2023 рік

Міністерство економіки України днями опублікувало оновлений список автівок, що підпадають під транспортний податок. Так зеваний «податок на розкіш» у 2023 році доведеться заплатити власникам автомобілів Bentley, Jaguar, Porsche, Lexus, Tesla, найдорожчих моделей Mercedes-Benz, BMW і низки інших відомих брендів. Ознайомитися з повним переліком автомобілів можна на офіційному сайті Мінфіну.

Загальна кількість транспортних засобів, за які доведеться пожертвувати чималу суму в державну скарбницю, складає 226 моделей. Серед них чимало електрокарів та гібридів, хоча бензинових та дизельних автівок все ж більше. Кожному власнику авто з цього списку доведеться заплатити в якості податку 25 тис. грн.

Транспортний податок або «податок на розкіш» сплачується на машини, вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат. У грошовому еквіваленті ціна такого авто повинна бути не меншою за 2,51 млн. грн. При цьому оподатковуються лише нові транспортні засоби, з моменту випуску яких пройшло не більше 5 років. Кожен власник такого авто зобов’язаний щороку платити податок в сумі 25 тис грн, доки його машині не мине 5 років.

Тягнути зі сплатою транспортного податку українцям не радять. Податкова дає власникам дорогих автівок рівно 60 днів для внесення коштів. Далі почнуть нараховувати пеню, яка, зважаючи на суму податку, буде чималою. А якщо власник буде вперто ігнорувати нагадування податкової, машину можуть навіть конфіскувати.

Варто зазначити, що необхідність платити податок на розкіш цьогоріч торкнеться багатьох українців. Лише протягом січня 2023 року наші співвітчизники придбали та зареєстрували майже 3 тисячі новеньких легкових авто. А в грудні 2022 року кількість нових машин в Україні зросла на 3,7 тисячі штук. Причому значну частину з придбаних українцями за останні місяці автівок складають моделі преміальних брендів, які коштують по кілька мільйонів гривень.