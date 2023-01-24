В Украине снова изменилась цена гречки: сколько теперь стоит популярный продукт

В Украине существенно подешевела гречневая крупа. По данным на 23 января, ее цена составила в среднем 65,4 грн за 1 кг. Хотя еще в декабре 2022 года упаковка гречки стоила 73,85 грн. То есть стоимость популярного продукта упала на 8,45 грн, а это более 10%.

О снижении цен на любимую крупу украинцев, которая еще недавно била все ценовые рекорды, стало известно из статистики «Минфина». По его данным, самые популярные украинские супермаркеты продают гречку по следующим ценам:

Метро – 59,9 грн/кг;

Ашан – 56,4 грн/кг;

Varus – 79,9 грн/кг.

В общем, удешевление гречки нельзя назвать шокирующей новостью. Ведь с лета, когда цены на нее достигли пиковых показателей, эта популярная крупа ежемесячно хоть немного да теряла в цене.

В последний раз гречка подорожала в августе 2022 года. Тогда она стоила в среднем 92,73 грн/кг. А уже с сентября начался самый настоящий «гречкопад». Стоимость гречневой крупы менялась так:

сентябрь – на 4,79 грн до 87,94 грн/кг;

октябрь – на 7,16 грн до 80,78 грн/кг;

ноябрь – на 3,79 грн до 76,99 грн/кг;

декабрь – на 3,14 грн. до 73,85 грн/кг.

Причем с 1 января по 23 января цена упала еще на 4,55 грн.

Что же касается яиц, которые с начала войны вместе с гречкой вошли в топ самых дорогих продуктов, то они к сожалению снова выросли в цене. По данным на 20 января упаковка куриных яиц марки «Квочка» стоили 74,2 грн. В декабре же десяток яиц этого производителя украинцы могли приобрести на 5 коп дешевле – за 74,15 грн. А вот яйца бренда «Ясенсвит» подорожали на 50 коп: в декабре их цена составляла 73,7 грн, а в январе поднялась до 74,15 грн за десяток.

Эксперты не исключают, что повышение цен на яйца связано с праздничным периодом. Ведь этот продукт является неотъемлемой частью многих рождественских и новогодних блюд.