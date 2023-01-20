В феврале некоторые знаки зодиака сказочно разбогатеют: кому повезет

Февраль для некоторых знаков зодиака станет месяцем финансового процветания. Их доходы значительно возрастут, а у некоторых представителей избранных знаков даже появятся дополнительные источники заработка.

Значительное повышение уровня дохода астрологи предсказывают Овнам, Козерогам и Весам. Такие изменения в жизни этих знаков связаны с тем, что в феврале Меркурий будет находиться в знаке Козерога. Положительное влияние Меркурия на финансовое положение людей связано с тем, что эта планета является покровителем интеллекта, знаний и логических способностей. Однако это касается только периодов, когда Меркурий не ретроградирует.

Овен

Представителей знака в феврале ждет карьерный рост и исключительные успехи на работе. Они получат немало новых возможностей, благодаря которым ощутимо увеличат свой доход. Вместе с тем у Овнов улучшатся отношения с коллегами и деловыми партнерами. Уроженцам знака удастся завести новые полезные знакомства, которые повысят их шансы на получение еще большей прибыли.

Козерог

Для Козерогов Меркурий подготовил особый сюрприз. Они могут наконец получить должность, о которой давно мечтали. Представителям знака, имеющим собственный бизнес, астрологи предсказывают расширение и значительное увеличение количества клиентов. Если для получения более высокой прибыли Козерогам придется рискнуть, следует так и сделать. Звезды обещают им успех во всех проектах и стабильный доход, так что сыграв в азартную игру с удачей они точно не проиграют.

Весы

Весам, которые уже давно собираются совершить дорогостоящую покупку, стоит это сделать именно в феврале. Особенно успешными будут сделки по приобретению большой бытовой техники, автомобиля и даже недвижимости. Также в феврале Весы наконец-то получат результат от дела, к которому приложили много усилий. Например, им могут выплатить премию за успешно выполненный в прошлом году проект. Полученные деньги астрологи советуют не держать при себе, а потратить на повышение комфорта собственного дома и подарки для близких.