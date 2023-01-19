Ведические астрологи раскрыли секрет даты 22 января: как скажется транзит Венеры на разных знаках зодиака

Астрологи утверждают, что 22 января станет особой датой для представителей всех знаков зодиака. В этот день состоится транзит Венеры в знак Водолея. Особое внимание этому событию уделяют ведические астрологи. Они убеждены, что Венера – самая важная среди планет, ведь именно она помогает людям притягивать в свою жизнь счастье и успех. Как же повлияет транзит Венеры на жизнь представителей разных зодиакальных знаков?

Овен

Для Овнов 22 января 2023 года станет удачным моментом, чтобы открыть собственное дело. В этот день влюбленные представители знака переживут незабываемые моменты со своей второй половинкой.

Телец

Для Тельцов Венера является планетой-покровителем, поэтому для них период ее транзита станет особенно успешным. В частности, представителям знака будет везти в финансовых делах, особенно это касается приобретения и продажи недвижимости. А вот в отношениях с любимым человеком может наступить кризис.

Близнецы

Близнецам вблизи 22 января стоит задуматься над сменой профессии и сферы деятельности в целом. Однако спешить с увольнением не стоит. Лучше еще на время остаться на своем текущем рабочем месте и сэкономить немного денег на переквалификацию.

Рак

Раков ожидает значительное повышение дохода, а вместе с тем и социального статуса. Да и вообще будет получатся абсолютно все – от рабочих дел до личных отношений.

Лев

Львам во время транзита Венеры советуют задуматься о приобретении недвижимости. Сделка будет чрезвычайно удачной. Также 22 января станет отличным днем для смены работы.

Дева

Девам транзит Венеры принесет интересные путешествия и счастье в любви. А вот с инвестициями астрологи советуют быть очень аккуратными.

Весы

Для весов 22 января станет очень насыщенным днем. Их будет переполнять энергия, которую следует направить на достижение новых высот в карьере и учебе.

Скорпион

Скорпионы могут усомниться в том, правильную ли профессию выбрали, и попытаться найти другое применение своим способностям. По мнению астрологов, это удачное решение, которое в будущем принесет представителям знака финансовое процветание.

Стрелец

Стрельцы могут получить повышение зарплаты или найти более высокооплачиваемую работу. В отношениях с партнером им нужно быть очень осторожными, чтобы не вызвать ссору.

Козерог

Представителям знака близи 22 января будет очень сложно сконцентрироваться на работе или учебе. Поможет только поддержка любимого человека и близких родственников, которую в этот период Козероги будут чувствовать особенно сильно.

Водолей

Перед Водолеями появятся новые перспективы в работе и бизнесе. Но отношения от этого могут серьезно пострадать. Между партнерами начнутся ссоры, которые в худшем случае приведут к разрыву.

Рыбы

Рыб ждет период тяжелого труда, который впоследствии принесет им невероятный профессиональный успех. И хотя во время транзита Венеры уроженцы знака будут испытывать эмоциональное напряжение и физическую усталость, астрологи советуют им думать только о результате. Это поможет Рыбам не терять присутствия духа.