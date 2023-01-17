Тысяча долларов за 1 копейку: что особенного в монете, за которую готовы платить такие сумасшедшие деньги

В Украине монету номиналом 1 копейка готовы приобрести почти за 40 тыс. грн. Монета выпущена в 2010 году и имеет одну особенность. Вместо привычной нержавеющей стали, характерной для этого номинала, ценная копейка была отчеканена из чистого серебра.

Объявление о продаже монеты ее владелец разместил на популярном онлайн-аукционе Violity. В описании к лоту он указал следующие характеристики уникальной копейки:

не подлежала реставрации;

не имеет видимых дефектов.

Необычный выбор металла для чеканки 1 копейки стал по сути единственным поводом к тому, что она уже с первых дней на аукционе привлекла к себе внимание десятков коллекционеров и нумизматов. Хотя обычно монеты такого номинала не пользуются большой популярностью.

По данным специализированного ресурса для нумизматов «Монеты-ягодки» новые оборотные монеты номиналом 1 копейка крайне редко продают по одной штуке. Обычно их выставляют на торги в банковских роллах, в которые входят от 100 до 150 монет.

Какие 1-копеечные монеты считаются ценными?

Существует несколько видов монет номиналом 1 копейка, за которые коллекционеры действительно готовы платить немалые деньги. В частности это 1 копейка 1992 года чеканки, относящаяся к разновидности 1.11АЕ. Такая монета отличается от других следующими характеристиками:

правый верхний лист имеет закругленную верхушку;

ягоды большего размера, чем на других монетах этого номинала.

В топ ценнейших монет номиналом 1 копейка также входят экземпляры 1996 года выпуска таких разновидностей:

1БА – отличается крупными ягодами;

1БВ – наоборот, ягодки меньше, чем на остальных монетах.

Стоит отметить, что коллекционеры также высоко ценят монеты, имеющие видимый брак чеканки. Например, те, у которых одинаковые аверс и реверс или одна из сторон являются зеркальным отображением другой. Дорого можно продать и пробные монеты, а также денежные знаки, которые были выпущены ограниченным тиражом.