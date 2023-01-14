Британія надішле в Україну танковий ескадрон

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вирішив відправити в Україну танковий ескадрон. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією видання, чотири танки Challenger 2 — основні бойові танки сухопутних військ Королівства — будуть «негайно» відправлені до Східної Європи. Незабаром підуть ще вісім бронемашин.

Джерело газети на Даунінг-стріт уточнило, що Сунак оголосить про своє рішення президенту України Володимиру Зеленському пізніше у суботу. «Прем’єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Великобританія повинна виконувати свої зобов’язання перед Україною, і це включає забезпечення поставок необхідної техніки для оборони і зміни балансу поля бою», — зазначив він. На його думку, ці танки “допоможуть повернути Києву втрачені території”.

Раніше представник канцелярії Сунака розповів , що постачання військової техніки дозволяє Києву змінити перебіг подій у зоні бойових дій. “Ми прискорюємо нашу підтримку України шляхом (надання) військових технологій наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну”, – заявив він.