Неделя любовных перипетий: какие романтические приключения ждут представителей зодиака до 15 декабря

Текущая неделя принесет ряд романтических сюрпризов почти всем знакам зодиакального круга. Их ждут горячие свидания, возвращение партнеров из далекого прошлого и нелегкий выбор между продолжением отношений и решительным разрывом. Астрологи рассказали, что ждет представителей всех зодиакальных знаков до 15 декабря.

Овен

Овнам придется взглянуть на свои отношения под другим углом. В результате они перестанут зацикливаться на отрицательных чертах партнера и воспринимать его как врага. Представители знака начнут больше времени посвящать второй половинке, сделав личную жизнь своим главным приоритетом.

Телец

В течение этой недели Тельцы углубят свою связь с любимым человеком. Их чувства станут значительно сильнее, поэтому некоторые из уроженцев знака даже задумаются о свадьбе.

Близнецы

Романтическая атмосфера поглотит Близнецов и заставит делать нехарактерные для них вещи. К примеру уроженцы знака могут преподнести сюрприз второй половинке, забрав ее с собой в путешествие. А одиноких Близнецов ждет неожиданная встреча.

Рак

Ракам придется заново учиться искать общий язык со своим партнером. В течение недели они выслушают немало претензий к себе, с которыми будут вынуждены согласиться. Астрологи советуют Ракам воспринять критику спокойно и попытаться изменить свой подход к общению в паре, чтобы не потерять отношения.

Лев

Самоанализ и работа над отношениями – именно этим всю неделю будут заняты Львы. Их ждут многочасовые разговоры со второй половинкой, во время которых они решат свои проблемы и в конце концов смогут найти общий язык. Отношения Львов выйдут на новый уровень и будут приносить им каждый день только положительные эмоции.

Дева

Девы наконец отважатся откровенно поговорить с любимым человеком и объяснить, что их не устраивает в отношениях. Астрологи советуют им не сомневаться в своих ощущениях и быть более решительными. Если партнер не изъявит желания пойти на встречу, следует задуматься над завершением отношений.

Весы

Недавно покинувшие своего партнера представители знака на этой неделе серьезно задумаются над возвращением. Проанализировав ситуацию, они поймут, что погорячились. Весы попытаются восстановить связь и уговорить бывшего/бывшую, что готовы работать над отношениями.

Скорпион

Скорпионы поймут, что на самом деле чувствуют к своему партнеру и отважатся сделать следующий шаг. Эта неделя станет неделей разговоров о будущем – свадьбе, переезде и счастливой семейной жизни.

Стрелец

Стрельцам, которые уже давно в отношениях, волноваться нет причины. Астрологи лишь советуют проявлять поменьше эгоизма и чаще думать о чувствах партнера. Одинокие же Стрельцы на этой неделе могут найти себе пару. Хотя с новыми знакомствами им советуют быть очень осторожными.

Козерог

Козероги решат перевернуть страницу и оставить прошлое в прошлом. Они с азартом погрузятся в новые отношения и ни на минуту об этом не пожалеют. В партнере Козероги найдут ту нежность и понимание, по которым так давно тосковали. Счастье наполнит их сердце «до самых краев».

Водолей

Водолеи откроются навстречу новым отношениям и непременно встретят кого-то особенного. Представители знака, которые вынужденные были временно расстаться со своей половинкой, поймут подлинный смысл этого нелегкого периода. Они смогут провести время разлуки с пользой и вернуться к возлюбленному с сердцем, наполненным нежнейшими чувствами.

Рыбы

Рыбам не стоит спешить, стараясь придать своим отношениям определенный статус. Эта пара пока не готова двигаться дальше. Рыбам и их партнерам следует укрепить свою эмоциональную связь. Но, несмотря на усилия влюбленных, только время решит, завершатся ли эти отношения свадьбой.