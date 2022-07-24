В Україні підвищаться ціни на їжу: деякі продукти здорожчають більш ніж на 25%

Підвищення офіційного курсу долара на 25% призведе до шаленого здорожчання в Україні імпортних продуктів. Причому ціновий стрибок може навіть перегнати ріст курсу. Які продукти подорожчають найбільше?





Як зазначила аналітик Українського клубу агробізнесу Світлана Литвин, підвищення цін пов’язане не лише із збільшенням їх фактичної вартості в доларах. Разом із курсом зросла й вартість бензину. А оскільки імпорт в Україну зараз потрапляє лише наземним транспортом, ціну пального також закладають у вартість привезених товарів. Саме тому експертка і припускає, що фрукти, овочі та інші товари з-за кордону подорожчають навіть більше, ніж долар.

При цьому Литвин зауважила, завдяки розвинутому сільському господарству Україна майже повністю забезпечує себе продуктами. Імпортної їжі в споживчому кошику пересічного українця не так вже й багато, тож зростання цін точно не змусить людей голодувати.

Найбільше в Україну завозять таких імпортних товарів:

тропічні фрукти (апельсини, мандарини, лимони, банани тощо);

овочі (перець, помідори та ін.);

рис;

морепродукти (риба, креветки, мідії і т.п.);

алкоголь.

Саме ці продукти, на думку Світлани Литвин, подорожчають найбільше. Їхня вартість зросте принаймні на чверть, а може навіть більше.

Що ж стосується їжі вітчизняного виробництва, її вартість найближчим часом підвищуватися не буде. А сезонні овочі, яких з наближенням осені ставатиме все більше, можуть навіть здешевшати.

Ціни на м’ясо в Україні також залишаться стабільними. Через надлишок, дорожчати воно точно не буде. При цьому яловичина, один із найдорожчих видів м’яса, може навіть трохи впасти в ціні. Проте здешевшання буде мінімальним – лише 2-3%. Причиною зменшення вартості яловичини експерти називають перенасичення ринку. Значну частину цього продукту українці звикли експортувати. Однак зараз, через блокування портів, зробити це неможливо.