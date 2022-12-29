Українець продає 5-копійкову монету за 27 тис. грн: що в ній особливого

В Україні обігову монету номіналом 5 копійок продають за 27 тис. грн. Саме такої вартості вона наразі сягнула на торгах популярного онлайн-аукціону Violity. В чому ж причина такої високої ціни? Чому за цей лот наперебій змагаються нумізмати та колекціонери, прагнучи додати його до своєї колекції.

Головною особливістю монети є метал, з якого вона виготовлена. Зазвичай 5 копійок в Україні карбували з нержавіючої сталі. Однак цей екземпляр виготовлений з алюмінію, а тому є доволі рідкісним.

Крім того 5 копійок, що за останні кілька днів викликали справжній ажіотаж на аукціоні, були випущені у 1996 році. Це ще одна причина високої ціни монети, адже у 1996 році викарбували лише 5000 таких копійок. Тобто монета походить з обмеженого тиражу.

Щоправда 5-копійкова монета має доволі помітні подряпини як на аверсі, так і на реверсі. При цьому власник вирішив не реставрувати її. Та як бачимо, навіть у такому стані вона б’є всі цінові рекорди на аукціоні.

Варто зазначити, що на українських онлайн аукціонах часто з’являються й інші монети номіналом 5 копійок, виготовлені з нехарактерних для них металів. Зокрема це 5 копійок зі світлої латуні та міді. За них на онлайн-аукціонах також можна вторгувати чималу суму грошей.

Загалом в Україні зараз можна продати навіть звичайні монети, якими ще вчора власники розраховувалися в магазинах, за десятки тисяч гривень. Найбільше коштують монети, які походять з обмежених тиражів, виготовлені із «нерідних» для свого номіналу типів металу або ж мають брак карбування. Такий цінний грошовий знак може знайти у своїй кишені чи гаманці будь-хто. А якщо власник ще й зуміє визначити цінність своєї знахідки, може заробити на ній цілий статок.