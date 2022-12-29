Угрожают ли Украине ракетные обстрелы на Новый год: прогноз Данилова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает угрозу масштабного обстрела территории Украины в канун Нового года. Об этом он на днях рассказал в эфире телемарафона «Единые новости». Чиновник посоветовал украинцам не терять бдительности и помнить о коварном соседе, от которого можно ожидать чего-угодно.

Данилов также отметил, что, несмотря на желание осуществить очередную атаку по украинской энергетической инфраструктуре, россии уже приходится «экономить» боеприпасы. Ведь того количества ракет, которое сейчас находится в распоряжении оккупанта, хватит еще на 2-3 массированных обстрела. При этом пополнять свои запасы враг не в состоянии из-за дефицита запчастей и значительной продолжительности производства высокоточных ракет.

Согласно прогнозу секретаря СНБО, россия действительно может решиться на очередную массированную атаку именно в праздничные дни. Не в последнюю очередь это связано со странным пристрастием оккупанта к символическим датам. Вспомнить хотя бы обстрел Херсона в канун Рождества, в результате которого погибли 16 человек, а еще около 60 получили тяжелые ранения.

Атакуя Украину в праздничные дни враг хочет сломить дух населения и привести к еще большему количество жертв. Ведь люди на праздники обычно расслабляются и забывают о бдительности. Так что Данилов настойчиво порекомендовал украинцам не забывать о том, что в стране идет война. Не смотря на праздник, нужно все равно соблюдать элементарные правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в Новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час. Это правило не отменят даже по случаю праздника. Лица, которые выйдут на улицу с 23:00 до 5:00, будут задержаны и наказаны по закону. Кроме того, в Украине в этом году действует запрет на реализацию и использование пиротехнических средств. Нарушителям придется заплатить штраф или отработать назначенное количество часов на общественных работах.