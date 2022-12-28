В Украине гривневую монету продали за $500: владелец даже не догадывался о ее ценности

В Украине монету номиналом 1 грн продали на аукционе почти за $500. С первого взгляда обычная оборотная гривна вызвала огромный ажиотаж среди завсегдатаев аукциона. За нее 5 дней горячо торговались десятки коллекционеров и нумизматов. В чем же уникальная ценность этого денежного знака?

Монета была выставлена на продажу на популярном интернет-аукционе Violity. Ее первоначальная стоимость, установленная владельцем, равнялась номиналу, то есть 1 грн. Однако участники торгов быстро поняли, какова реальная ценность лота и уже за первые три дня после размещения на сайте стоимость монеты выросла до 12 тыс. грн. Окончательная же цена на 5-й день торгов составила 19 002 грн. То есть, за время проведения аукциона монета подорожала в 19 тысяч раз.

В чем ценность монеты

Похоже владелец и сам не подозревал, что располагает уникальным экземпляром, о котором мечтают десятки коллекционеров. Описывая монету на сайте Violity, он был немногословен. Перечислил лишь несколько основных характеристик монеты:

1995 год чеканки;

изготовлена из латуни;

не реставрировалось;

относится к разновидности 2АА1.2.

Но специалисты в этих нескольких строчках увидели настоящую ценность монеты. Во-первых, она происходит из ограниченного тиража. В 1995 году было выпущено всего 52 тысячи гривневых монет. Это чрезвычайно мало. Для сравнения с 2001 по 2006 год ежегодный тираж таких монет составлял по меньшей мере 15 млн шт. А иногда их выпускали и по 100 млн шт. за год.

Во вторых, разновидность 2АА1.2 очень редкая. Внешне такая монета отличается только узким кантом. Но профессиональные нумизматы утверждают, что на укционах такие экземпляры почти не встречаются. Неудивительно, что за монету разгорелась настоящая борьба.

Как проходили торги

С момента появления монеты на аукционе 19 декабря и до окончания торгов вечером 24 декабря было сделано 55 ставок. Всего за лотом следили 103 пользователя. Самая горячая фаза торгов пришлась на 22-24 декабря. За это время было сделано около 40 ставок, а цена монеты фактически удвоилась и достигла окончательной цифры в 19 002 грн.