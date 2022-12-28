В Україні гривневу монету продали за $500: власник навіть не здогадувався про її цінність

В Україні монету номіналом 1 грн продали на аукціоні майже за $500. З першого погляду звичайна обігова гривня викликала величезний ажіотаж серед завсідників аукціону. За неї протягом 5 днів гаряче торгувалися десятки колекціонерів та нумізматів. В чому ж унікальна цінність цього грошового знаку?

Монета була виставлена на продаж на популярному інтернет-аукціоні Violity. Її початкова вартість, встановлена власником, дорівнювала номіналу, тобто 1 грн. Однак учасники торгів швидко зауважили цінність лоту і вже за перші 3 дні після розміщення на сайті вартість монети виросла до 12 тис. грн. Остаточна ж ціна на 5-й день торгів склала аж 19 002 грн. Тобто за час проведення аукціону монета здорожчала у 19 тисяч разів.

В чому цінність монети

Схоже власник і сам не підозрював, що у нього в руках унікальний екземпляр, про який мріють десятки колекціонерів. Описуючи монету на сайті Violity він був небагатослівним. Перелічив лише кілька основних характеристик:

1995 рік карбування;

виготовлена з латуні;

не реставрувалася;

належить до різновиду 2АА1.2.

Та спеціалісти в цих кількох рядках побачили справжню цінність монети. По-перше, вона походить з обмеженого тиражу. У 1995 році було випущено лише 52 тис. гривневих монет. Це дуже мала кількість. Для порівняння з 2001 до 2006 років щорічний тираж таких монет складав щонайменще 15 млн шт. А часом їх випускали і по 100 млн шт. за рік.

По друге, різновид 2АА1.2 є дуже рідкісним. Зовні така монета відрізнається лише вузьким кантом. Та професійні нумізмати стверджують, що на укціонах такі екземпляри майже не трапляються. Тож не дивно, що за монету розгорілася справжня боротьба.

Як проходили торги

моменту появи монети на аукціоні 19 грудня та до закінчення торгів увечері 24 грудня було зроблено аж 55 ставок. Загалом за лотом слідкували 103 користувача. Найгарячіша фаза торгів припала на 22-24 грудня. За цей час було зроблено близько 40 ставок, а ціна монети фактично подвоїлася та сягнула остаточної цифри у 19 002 грн.