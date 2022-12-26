Последняя неделя 2022 года изменит судьбу некоторых знаков зодиака: у них начнется сказочная жизнь

Последняя неделя 2022 года станет периодом кардинальных изменений для трех зодиакальных знаков. Речь о Львах, Стрельцах и Водолеях. Им вдруг начнет безумно везти. На работе появятся новые перспективы, кому-то даже предложат повышение. А в личной сфере представителей избранных знаков ждет любовь, от которой будет кружиться голова.

Лев

Рожденные под этим созвездием – трудоголики, готовые сделать все для достижения своей цели. К концу 2022 года это преимущество Львов оценят на работе и непременно отметят премией. А некоторым представителям знака предложат новую должность со значительно более высокой зарплатой. Повышение придаст Львам уверенности в себе и сил покорять очередные карьерные вершины. Новые знакомства откроют перед Львами целый ряд возможностей и источников заработка. Благодаря своим успехам уроженцы знака уже в начале нового 2023 года смогут осуществить давнюю мечту – приобрести собственное жилье или автомобиль.

Стрелец

У Стрельцов в последнюю неделю старого года начнется новая жизнь. Перемены будут кардинальными и могут даже шокировать представителей знака. Но в результате они приведут Стрельцов к успеху и сделают их невероятно счастливыми. Прежде всего Стрельцов ждет новая интересная должность. Они с энтузиазмом приступят к работе, хотя сначала будут действовать немного неуверенно. Но потом уроженцы знака почувствуют себя на новом месте «как рыба в воде». Рост доходов, который придет вместе с повышением, позволит Стрельцам уладить давние проблемы и рассчитаться с долгами. К тому же представителям знака удастся скопить внушительную сумму на праздничный подарок себе-любимому.

Водолей

Конец 2022 года принесет Водолеям одни только положительные эмоции. Они блестяще справятся с важным проектом на работе, за что получат щедрое вознаграждение от руководства. Некоторым представителям знака предложат возглавить небольшую команду, благодаря чему у них будет возможности и полномочия для реализации собственных замыслов. В личной жизни Водолеев также ждет приятный сюрприз. Одинокие уроженцы знака страстно влюбятся и задумаются о создании семьи. Они станут невероятно счастливыми.