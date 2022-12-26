LG представила просунуту камеру для «смартфонів майбутнього»

Компанія LG анонсувала модуль камери з рекордним оптичним збільшенням, який використовуватиметься у майбутніх смартфонах.

Офіційна презентація відбудеться на виставці CES 2023 у Лас-Вегасі, яка стартує 5 січня 2023 року. Повідомляється, що об’єктив LG може забезпечити 9-кратне оптичне наближення без будь-якої втрати якості. Це стало можливим завдяки технології, яка переміщує об’єктив камери вперед та назад для кращого фокусування. Для порівняння, у актуального флагмана Apple iPhone 14 Pro є лише 3-кратний оптичний зум.

Крім того, як зазначив виробник, сам модуль є вкрай компактним і не сильно випиратиме з корпусу смартфона. Також він буде створений таким чином, щоб мінімізувати ефект розмиття, пов’язаний із тремором рук, та зробити знімки ще чіткішими.