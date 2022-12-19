Вредные находки: что категорически запрещено подбирать на улице

Каждая вещь имеет свою уникальную энергетику, которая во многом зависит от особенностей ее владельца. Поэтому ряд экстрасенсов и магов не советует подбирать на улице потерянные кем-то вещи и пользоваться ими. Ведь кроме чужеродной энергетики предыдущего владельца, эта вещь может быть заговорена и нанести значительный ущерб тому, кто ее присвоил.

Эксперты назвали предметы, которые категорически запрещено подбирать на улице и тем более приносить в свой дом. Последствия такого поступка могут быть роковыми.

Монеты

Металлы чаще всего используются в различных магических ритуалах. С их помощью можно даже навести порчу на человека. Так что подобрав на улице монету не удивляйтесь, если вдруг начнете болеть. Некоторые начинающие маги тренируются в своих умениях, подбрасывая заколдованные монеты. А потом наблюдают за поведением и судьбой людей, которые их подобрали. Поэтому лучше держаться подальше от таких находок. А вот если подобрать на улице бумажную купюру, ничего страшного вероятнее всего не произойдет.

Зеркала

Зеркала также можно отнести к вещам, легко поддающимся магическому воздействию. По словам экстрасенсов, зеркала обладают памятью. С их помощью несчастья, случавшиеся в жизни предыдущего владельца, могут легко перейти к следующему. А потому не стоит рисковать и зря подвергать себя опасности.

Крестики

Здесь мнения магов и священнослужителей на удивление сходятся. Ведь крестик – это не просто украшение. Он несет в себе тайную силу и может не только хранить информацию о своем владельце, но и передавать его боли и страдания следующим носителям. Религиозный амулет, призванный защищать одного человека, другому может причинить вред, подействовав с точностью до наоборот.

Иглы и булавки

Эти предметы маги используют постоянно. Именно из них делают подклады, наводят порчу на людей, вызывая у них тяжелые болезни. К найденным иглам и булавкам нельзя даже прикасаться, не то что забирать их домой. Ведь так можно навлечь беду или и того хуже – взять на себя проклятие, предназначенное для другого человека.