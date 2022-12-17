Польша вводит новые правила пребывания для украинских беженцев: все изменится с 1 января

Польский сейм утвердил проект закона, который существенно изменит правила пребывания украинцев. Теперь им придется искать работу, чтобы хотя бы частично оплачивать свое проживание. Кроме того, беженцев из Украины будут лишать денежной помощи в случае выезда в другую страну или возвращения домой.

Первым изменением, которое предусматривает обновленный закон, является необходимость оплаты проживания в местах временного размещения. После 120 дней пребывания в Польше беженцам придется платить:

с марта 2023 года – 50% стоимости своего проживания (не более 40 злотых в сутки);

с мая 2023 года – 75% стоимости проживания (не более 60 злотых в сутки).

При этом пожилые люди, инвалиды, беременные женщины, многодетные матери (3 и более детей) или матери с грудными детьми (до 1 года) смогут и дальше жить в предоставленных им жилищах бесплатно.

Вторым изменением станет правило о заморозке выплат в случае выезда беженца из страны на срок более 30 суток. Правда, впоследствии украинцы смогут вернуться в Польшу и повторно подать заявку на получение социальных выплат, если им снова придется бежать из Украины из-за военной агрессии.

Обновленный документ несколько усложнит для беженцев и оформление разрешения на временное проживание в Польше. Теперь его можно будет получить только в течение 1,5 лет с момента приезда в страну, то есть до 24 августа 2023 года. Ранее период получения разрешения составлял 3 года. Если украинец нашел официальную работу или открыл собственное дело, разрешение на временное проживание он может оформить с 1 апреля 2023 года.

Сократил Сейм Польши и срок получения налогового номера (PESEL). Теперь для украинцев он составляет не 90 дней, а 30 дней с момента приезда.

Обновленный закон о помощи беженцам сейчас ожидает рассмотрения сената. Планируется, что новые правила для украинцев вступят в силу с 1 января 2023 года.