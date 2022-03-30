Как просматривать истории в Instagram без ведома владельца аккаунта?

Instagram — это популярное приложение для социальных сетей с более чем миллиардом пользователей по всему миру. Одна из его самых привлекательных функций — «Истории Instagram». Вы можете публиковать фотографии или видео в виде историй в Instagram, которые могут просматривать ваши подписчики или кто угодно, если вы сделали все свои истории общедоступными.





Теперь, благодаря функции безопасности Instagram, пользователи могут точно знать, кто просматривал их истории и взаимодействовал с ними. Но что, если вы хотите анонимно просматривать чьи-то истории в Instagram?

К счастью, есть несколько способов обойти эту меру безопасности. Мы покажем вам несколько полезных советов, которые позволят вам просматривать истории в Instagram, и никто об этом не узнает.

4 способа просматривать истории в Instagram без ведома владельца Вот все советы, о которых вы узнаете из этого руководства. Без дальнейших церемоний, давайте проверим их.

1. Включите режим полета

Лучше всего начать наш список с самого простого метода анонимного просмотра историй в Instagram. Этот метод предполагает использование известной функции, доступной на всех устройствах Android, а именно режима полета.

Короче говоря, режим полета отключает сотовые, беспроводные и Bluetooth-соединения. Таким образом, все функции беспроводной передачи будут отключены.

Однако вы можете использовать режим полета по разным причинам, например, для тайного просмотра историй в Instagram. Инструкции ниже проведут вас через шаги.

1. Запустите приложение Instagram на своем мобильном устройстве Android и войдите в систему.

2. После этого подождите несколько секунд, пока истории из Instagram загрузятся.

3. Затем проведите пальцем вниз, чтобы использовать панель быстрого доступа и активировать режим полета / режим полета .

4. Теперь вернитесь в Instagram и просмотрите истории.

Поскольку истории в Instagram уже загружены, а затем вы отключили интернет. Вы сможете просматривать истории, но приложение не зарегистрирует вас как зрителя. Это простой метод, но вы должны быть очень осторожны. Легко ошибиться.

После просмотра историй вы должны закрыть приложение и удалить его из недавно использованных приложений, прежде чем отключать режим полета. В противном случае вы можете зарегистрироваться в качестве зрителя, как только ваше устройство будет подключено к Интернету.

2. Проведите п истории медленно

Это еще один взлом. Если вы будете осторожны, возможно, вы сможете заглянуть в содержание истории Instagram, не раскрывая свою личность. Кроме того, этот хак лучше всего работает с историями Insta с фотографиями.

Медленно и осторожно пролистывайте истории в Instagram.

Идите вперед и запустите приложение Instagram на своем мобильном телефоне Android. После этого найдите историю, которую хотите просмотреть. Но не нажимайте на эту историю. Вместо этого нажмите на следующую историю . Используйте длительное нажатие на эту историю, чтобы приостановить ее. Теперь медленно и очень осторожно начинаем возвращаться к предыдущей истории. Не возвращайтесь к нему полностью, пока не увидите содержимое.

Этот метод может быть не очень надежным, но он работал для некоторых пользователей. Просто сделайте переход к предыдущей истории очень осторожно и медленно.

Также старайтесь не возвращаться к предыдущей истории до конца. В противном случае Instagram зарегистрирует вас как зрителя.

3. Использование стороннего приложения (Story Viewer)

Теперь это, вероятно, самый эффективный способ тайного просмотра историй в Instagram. Особенно, если вы пытаетесь просматривать истории из личного аккаунта. Итак, давайте углубимся в этапы.

1. Отройте сайт Insta Story Viewer или Insta Stories на своем мобильном или ПК.

2. Теперь нажмите на имя учетной записи , историю которой вы хотите просмотреть тайно.

3. Нажав на имя учетной записи, вы сможете увидеть все фотографии и видео, опубликованные в историях Instagram. Просто нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы просмотреть его тайно.

Кроме того, вы сможете анонимно загружать истории с помощью Story Saver.

4. Создайте новую учетную запись в Instagram

Это последний трюк, и он довольно прост. Создайте новую учетную запись Instagram, чтобы незаметно просматривать чьи-то истории.

Создайте новую учетную запись в Instagram.

Но есть несколько правил, которые вы должны соблюдать, чтобы случайно не раскрыть свою личность через новый профиль.

1. При создании новой учетной записи вы должны быть очень осторожны с информацией, которую вы предоставляете. Никакая информация не должна быть связана с вашей исходной учетной записью Instagram.

2. Если учетная запись Instagram, историю которой вы хотите просмотреть тайно, является общедоступной, мы рекомендуем подписаться на указанную учетную запись.

В противном случае было бы довольно подозрительно, если бы пользователь этой учетной записи увидел кого-то, кто проверяет каждую историю, но не следит за ней.

3. Если учетная запись, историю которой вы хотите просмотреть, является частной, то очевидно, что вы должны подписаться на эту учетную запись. Итак, постарайтесь, чтобы ваша новая учетная запись выглядела как можно более законной.

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