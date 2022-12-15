Дія оновила сертифікати вакцинації від коронавірусної інфекції

У мобільному застосунку Дія оновили інформацію про Covid-сертифікати. Отримати їх на телефоні можна за декілька хвилин. Сертифікати чинні в Україні та за кордоном. Попри війну потрібно не забувати дбати про своє здоров’я. Про це повідомив Михайло Федоров. Інформація з’явилася на каналі Telegram від МінЦифри.

У лікарнях та пунктах вакцинації вже можна зробити четверте щеплення від небезпечної хвороби. У Дії, щоб згенерувати та отримати цифрову копію сертифіката необхідно виконати наступне:

Перейти до пункту меню «Послуги». Обрати розділ Covid-сертифікати. Натиснути на «Отримати».

Все, через декілька хвилин сертифікат із новою відміткою з’явиться у ваших документах. Після дати щеплення цей сертифікат буде у застосунку ще 545 днів. Такий термін зберігання документів діятиме і відносно першого та другого щеплень, а також до третьої бустерної вакцини.

Ухвалене рішення допоможе українцям без зайвого клопоту виїжджати за кордон в умовах війни. Не потрібно жодних довідок із печатями, якщо є смартфон, інтернет та мобільний додаток.

Єдиний форс-мажор, який може виникнути у цій ситуації — це час, коли у лікарні введуть інформацію про вакцинацію у систему EHealth. Тому потрібно бути пильним та не упустити саме цей момент.

Досвід попередніх років боротьби з коронавірусом показав, що були випадки, коли людина успішно пройшла вакцинацію, але у силу різних обставин дані про це в онлайн-системі EHealth не відображалися.

Також потрібно бути уважним до того, яку саме вакцину ви робите. Різні країни Європейського Союзу деякі сертифікати не визнають чинними. За наявності препаратів можна обирати виробника вакцини, що дуже зручно для українців у сьогоденні.