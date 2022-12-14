Не бензином единым: эксперт рассказал, как установить на генератор ГБО

Из-за регулярных отключений света в Украине большую популярность приобрели бензиновые генераторы. Ими пользуются как предприниматели для поддержки работы своего бизнеса, так и рядовые граждане. Однако генератор достаточно дорог в обслуживании, ведь потребляет не менее 0,5 л горючего за час работы. А некоторые модели тянут до 1,7 л, опустошая карманы своих владельцев.

Но, как оказалось, на бензине для генератора можно сэкономить, установив на него газобаллонное оборудование (ГБО). Правда, здесь есть нюансы, о которых вызвался рассказать профильный специалист Роман Матвеев.

Эксперт отметил, что самые популярные модели генераторов мощностью 5-6 кВт действительно могут работать на ГБО. Однако устанавливать на них газобаллонное оборудование нужно с большой осторожностью. Переоборудование должен выполнять профессионал, который разбирается в своем деле и сможет гарантировать владельцу генератора безопасность в процессе пользования.

Генераторы, которые сейчас использует большинство украинцев, оснащены 1-цилиндровым двигателем с карбюраторным механизмом питания. То есть, здесь вполне хватит самого простого ГБО первого поколения. Правда, впоследствии могут возникнуть проблемы с воздушным охлаждением. Но и с этим можно справиться с помощью редуктора без подогрева, как на мопедах.

Что же касается заправки, то генератор с ГБО может работать на обычном пропановом баллоне на паровой фазе, предназначенном для бытового использования.

За переоборудование генератора, то есть установку на него газобаллонного оборудования, придется заплатить около 12 тыс. грн. Но эта сумма быстро окупится, ведь экономия на горючем будет просто поразительной. Если стоимость бензина А-92 сейчас составляет 50-51 грн/л, то автогаз стоит всего 29-30 грн/л. Даже учитывая, что газа генератор потребляет немного больше, чем бензина, экономия составит ориентировочно 30-40%.

Кроме того, у владельцев гетератора с газобаллонным оборудованием всегда будет выбор относительно горючего. Так что если в стране возникнет дефицит бензина или автогаза, они все равно не останутся без источника энергоснабжения.