Цены на хлеб снова шокируют: психологическая отметка за буханку пройдена

В декабре в Украине снова подорожал хлеб. Средняя его стоимость в супермаркетах страны по состоянию на 11 декабря составляла 32,08 грн. Хотя еще в ноябре 650-граммовую буханку белого хлеба можно было приобрести за 31,37 грн. То есть, лишь за месяц цена ключевого продукта выросла на 0,71 коп. И это уже не в первый раз.

Цена на хлеб «пробила» психологическую отметку в 30 грн еще три месяца назад. Ниже этой цифры стоимость хлеба в последний раз была еще в сентябре.

Сегодня же по данным «Минфина» в некоторых украинских супермаркетах буханка хлеба стоит:

Мегамаркет – 32,16 грн;

Novus – 31,99 грн.

Цена хлеба снова взяла курс на повышение в октябре. Последнее удешевление этого продукта было зафиксировано в сентябре, когда его стоимость упала с 29,92 грн (августовская цена) до 29,35 грн за буханку. А дальше тенденция к удорожанию вернулась с новой силой.

За последние три месяца цена на хлеб увеличивалась так:

в октябре – на 1,71 грн до 31,06 грн;

в ноябре – на 0,31 грн до 31,37 грн;

в декабре – на 0,71 грн до 32,08 грн.

Какие еще продукты подорожали

На фоне полномасштабной войны в Украине резко выросли цены почти на все продукты питания. В Госстате рассказали, что по состоянию на ноябрь 2022 года (по сравнению с ноябрем 2021 года) больше всего подорожали такие продукты:

яйца куриные – на 98,8%;

фрукты – на 63,9%;

овощи – на 63,2%;

рыба и рыбные продукты – на 45,5%;

напитки безалкогольные – на 35,1%;

хлеб и выпечка – на 32%.

В целом же с ноября прошлого года стоимость продуктовой корзины украинцев повысилась на 35,1%.

Но есть и обнадеживающие новости. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин прогнозирует, что до конца года в Украине подешевеет ряд продуктов. В частности речь идет о гречневой крупе, пшеничной муке и куриных яйцах.