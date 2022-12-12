Цены на хлеб снова шокируют: психологическая отметка за буханку пройдена
Главный продукт на столе украинцев за последние три месяца подорожал почти на 10%.
В декабре в Украине снова подорожал хлеб. Средняя его стоимость в супермаркетах страны по состоянию на 11 декабря составляла 32,08 грн. Хотя еще в ноябре 650-граммовую буханку белого хлеба можно было приобрести за 31,37 грн. То есть, лишь за месяц цена ключевого продукта выросла на 0,71 коп. И это уже не в первый раз.
Цена на хлеб «пробила» психологическую отметку в 30 грн еще три месяца назад. Ниже этой цифры стоимость хлеба в последний раз была еще в сентябре.
Сегодня же по данным «Минфина» в некоторых украинских супермаркетах буханка хлеба стоит:
- Мегамаркет – 32,16 грн;
- Novus – 31,99 грн.
Цена хлеба снова взяла курс на повышение в октябре. Последнее удешевление этого продукта было зафиксировано в сентябре, когда его стоимость упала с 29,92 грн (августовская цена) до 29,35 грн за буханку. А дальше тенденция к удорожанию вернулась с новой силой.
За последние три месяца цена на хлеб увеличивалась так:
- в октябре – на 1,71 грн до 31,06 грн;
- в ноябре – на 0,31 грн до 31,37 грн;
- в декабре – на 0,71 грн до 32,08 грн.
Какие еще продукты подорожали
На фоне полномасштабной войны в Украине резко выросли цены почти на все продукты питания. В Госстате рассказали, что по состоянию на ноябрь 2022 года (по сравнению с ноябрем 2021 года) больше всего подорожали такие продукты:
- яйца куриные – на 98,8%;
- фрукты – на 63,9%;
- овощи – на 63,2%;
- рыба и рыбные продукты – на 45,5%;
- напитки безалкогольные – на 35,1%;
- хлеб и выпечка – на 32%.
В целом же с ноября прошлого года стоимость продуктовой корзины украинцев повысилась на 35,1%.
Но есть и обнадеживающие новости. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин прогнозирует, что до конца года в Украине подешевеет ряд продуктов. В частности речь идет о гречневой крупе, пшеничной муке и куриных яйцах.
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