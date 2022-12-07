Украинский рынок труда изменился до неузнаваемости: что будет дальше и кто точно не останется без работы

За время войны количество безработных в Украине достигло рекордной цифры – около 2,6 млн. человек. В следующем же году ситуация может даже ухудшиться. Ведь после победы украинским предприятиям понадобится по крайней мере несколько лет, чтобы восстановить довоенные объемы производства. Что происходит на отечественном рынке труда сейчас и какой профессией нужно владеть, чтобы не потерять работу?

Какая ситуация на рынке труда Украины?

С начала войны украинский рынок труда полностью перешел под контроль работодателей. Количество вакансий начало стремительно уменьшаться, а нескончаемый поток резюме заполонил самые популярные кадровые порталы страны. На сегодняшний день кандидатов в два, а то и в три раза больше чем вакансий.

Такая диспропорция развязала работодателям руки. Теперь они могут занижать зарплату и сколько угодно расширять требования к кандидатам. Нужный работник все равно найдется.

Какой уровень безработицы?

Официально статус безработного сейчас имеет 239,1 тыс. граждан Украины. Причем, более половины из них (159,2 тыс.) женщины. Но это только статистические данные Центра занятости. Реальная же ситуация гораздо хуже. По состоянию на сегодняшний день около 2,6 млн трудоспособных украинцев не имеют работы. А в следующем году, по прогнозам экспертов из Минэкономики, эта цифра увеличится до 2,8 млн.

В ведомстве утверждают, чтобы восстановить экономический потенциал страны и увеличить количество рабочих мест до нужного уровня понадобится не менее 3 лет. Ведь многие промышленные предприятия и компании в Украине понесли значительный материальный ущерб. Кроме того, страна потеряла свои позиции на международном рынке, которые завоевывала не один десяток лет. Так что высокого уровня безработицы в ближайшие несколько лет не избежать.

Какие специалисты не потеряют работу?

В условиях послевоенного экономического кризиса сохранить свое место удастся только ценным работникам, приносящим значительную прибыль своему работодателю. Меньше шансов потерять работу и у представителей дефицитных специальностей, которым эксперты рынка прогнозируют значительный рост популярности в ближайшие несколько лет. Речь идет о:

представителях рабочих профессий (сварщиках, каменщиках, столярах, строителях, малярах и слесарях);

инженерах и архитекторах;

специалистах военно-промышленного комплекса;

энергетиках;

программистах;

логистах и водителях;

врачах и психологах.

Именно эти специалисты будут играть главную роль в восстановлении и восстановлении экономики. А потому даже мощный экономический кризис не повлияет на их шансы найти работу.