Техника украинцев выходит из строя из-за перепадов напряжения: что можно сделать

Из-за периодических отключений света у украинцев начала портиться техника. Дело в том, что после возобновления энергоснабжения часто происходит скачок напряжения, в результате чего домашние устройства с особо чувствительными платами могут мгновенно выйти из строя. Но даже если этого не произойдет, перепады напряжения все равно будут влиять на технику и значительно сократят срок ее службы. Как спасти бытовые устройства от преждевременной поломки в условиях регулярных отключений света?

Что такое стабилизатор напряжения и как он работает?

По словам опытного инженера-электрика Виталия Чеха, чтобы защитить технику от поломки, нужно установить реле напряжения. Сделать это может любой электрик. В старых домах, так называемых «хрущевках», где нет индивидуальных счетчиков, такое реле (стабилизатор напряжения) можно установить только с согласия всех жильцов. Жителям новых домов еще проще, ведь они могут установить стабилизатор на собственном квартирном счетчике, не спрашивая ничьего согласия.

Стоимость реле напряжения стартует от 800 грн и не превышает 1500 грн, в зависимости от производителя. При этом оно может спасти технику на десятки, а возможно и сотни тысяч гривен. Поскольку при перепадах напряжения стабилизатор просто выключает электроснабжение, не позволяя устройствам получать некачественный ток.

Как украинцы могут самостоятельно защитить свою технику?

Если нет возможности установить реле напряжения, спасти домашние устройства от поломки можно соблюдая несколько простых правил.

Выключать из сети всю домашнюю технику. Такая полезная привычка защитит бытовые устройства от скачков напряжения после возобновления электроснабжения.

Не включать все устройства сразу. После восстановления напряжения в сети не стоит сразу включать телевизор, компьютер, стиральную машинку да еще и свет в нескольких комнатах. Пользоваться техникой нужно поочередно, начиная включать более мощные устройства только через полчаса после возобновления энергоснабжения.

Не пользоваться устройствами, поглощающими много энергии. В актуальной ситуации, когда украинская сеть стабилизируется после очередных ударов врага по объектам энергетической инфраструктуры, гражданам советуют не пользоваться мощными устройствами, потребляющими много электроэнергии. Речь идет о стиральных машинках, духовых шкафах, микроволновках и лифтах. Их можно включать только при крайней необходимости. Если это правило не соблюдать, энергосеть может не выдержать нагрузки, и тогда нас ждет очередное долговременное отключение электроэнергии.