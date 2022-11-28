В «Дія» запрацювала довгоочікувана послуга

На державному порталі «Дія» запрацювала нова послуга, якої давно чекали українці. Відтепер подати заяву до РАГСУ можна буде зі свого смартфона чи комп’ютера всього за кілька хвилин. Наразі послуга ще знаходиться на єтапі бета-тестування, та незабаром вона стане доступною до користування всім українцям.

Про чергове оновлення «Дія» розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він зазначив, що подаючи заяву на реєстрацію шлюбу молодята можуть одразу зарезервувати конкретну дату і час, а також обрати формат церемонії та зал, в якому вона буде проходити.

Послуга подачі заяви на шлюб буде доступною всім українцям, яким вже виповнилося 18 років. Молодята, які хочуть подати заяву вже сьогодні, можуть взяти участь у бета-тесті та випробувати нову послугу на собі. Що долучитися до тестування потрібно відвідати портал держпослуг «Дія» та пройти процедуру реєстрації.

Федоров підкреслив, що новий сервіс допоможе українцям уникнути бюрократичних процедур, яких досі дотримуються у РАГСах. Наприклад зараз щоб подати заяву на одруження потрібно спершу прийти до РАГСу особисто, оформити низу документів та пройти перевірку державного реєстратора. Потім піти до банку, щоб оплатити державний податкових збір. І лише після цього мододята можуть нарешті обговорити деталі майбутньої церемонії. Тоді як на порталі «Дія» все це можна зробити лише за кілька хвилин.

Нагадаємо, що з вересня в українських РАГСах дозволили шеринг паспорту з «Дія». Таким чином одружитися українці тепер можуть навіть не маючи при собі фізичного паспорту. Причому за допомогою сервісу шерингу цифрового паспорту можна не лише одружитися, а й отримати у РАГСі деякі інші послуги. Серед них розірвання шлюбу, зміна імені, виготовлення свідоцтва про народження та про смерть.