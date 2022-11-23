Временные отключения электричества портят технику украинцев: как это предотвратить

Из-за ударов, которые россияне наносят по энергосистеме Украины, плановые и аварийные отключения света уже стали для населения рутинным делом. Поэтому украинцы искренне радуются всякий раз, когда им восстанавливают доступ к электроэнергии. Но как оказалось, внезапное включение света может привести к крайне негативным последствиям, прежде всего для бытовой техники, которая есть в доме.

Дело в том, что при восстановлении подачи тока нередко происходит скачок напряжения. Некоторые особенно чувствительные устройства могут этого не выдержать и сломаться. Другие же будут портиться постепенно и окончательно выйдут из строя в самый неожиданный для владельца момент.

Как отметил профессиональный электрик Виталий Чех, больше всех рискуют своей техникой жители старых домов, например так называемых «хрущевок». В квартирах таких домов обычно нет индивидуальных щитков в каждой квартире, а в общих щитках происходит страшный беспорядок. Контакты там не затянуты так, как нужно, а соединение происходит напрямую и в хаотическом порядке.

Чех объяснил, чтобы обезопасить свою технику жильцам таких домов следует установить реле напряжения. Сделать это может любой электрик, но предварительно дом нужно полностью отключить от сети. Цена вопроса – от 800 до 15000 грн, что значительно меньше стоимости электроустройств, которые таким образом можно спасти от поломки.

Если щиток находится в квартире, все становится еще проще. Тогда можно установить свое собственное реле, которое будет играть роль стабилизатора напряжения. Во время резкого увеличения мощности или наоборот, ее уменьшения, реле будет мгновенно выключать подачу тока. Ведь после длительного отсутствия электроэнергии в дома украинцев порой подают напряжение в диапазоне от 170В до 260В вместо 220В. А иногда случаются даже «смертельные» для многих устройств прыжки до 300В.