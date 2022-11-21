Samsung Galaxy A14 5G з Dimensity 700 також засвітився в Geekbench

Компанія Samsung готує смартфон Galaxy A14 з підтримкою 5G. Пристрій з модельним номером SM-A146B з’явився в Geekbench з неанонсованим чіпсетом Exynos, але новий лістинг показав, що модель також отримає іншу версію з платформою Mediatek.

Телефон SM-A146P був протестований в бенчмарку на базі Dimensity 700, і йому вдалося набрати менше балів, ніж братові на Exynos, як в одноядерному, так і в багатоядерному фронтах.

Geekbench повідомляє нам, що телефон Samsung на базі Mediatek матиме 4 ГБ оперативної пам’яті і буде поставлятися з Android 13 з коробки. Не вражаючі результати у вигляді 522 балів для одного ядра і 1710 в багатоядерному тесті можуть бути частково пов’язані з недопрацьованим програмним забезпеченням, але вони все ще припускають, що ми розглядаємо більш доступну версію для певних ринків.

Рендери, що просочилися, припускають, що Galaxy A14 буде мати потрійну камеру на задній панелі, одну селфі-камеру з вирізом у вигляді краплі води і акумулятор ємністю 5 000 мАг. Ми можемо лише припустити, що він буде однаковим для обох версій, а єдиними відмінностями будуть чіпсет та ціна.