Знайдено спосіб стежити за користувачами iPhone

Технічну особливість сервісу iCloud можна застосувати для стеження за користувачами Apple . Про це повідомляє видання MacRumors.

Журналісти послалися на дослідження фахівців безпеки Томмі Міск та Талал Хадж Бакрі, опубліковане у Twitter Міска. За словами експертів, аналітичні дані iCloud включають параметр dsId, який унікальний для кожного користувача. У зв’язку з цим автори заявили, що, знаючи ідентифікатор dsId, можна відстежити дії конкретного власника iPhone або іншого гаджета Apple.

Описуючи ймовірний спосіб стеження, фахівці наголосили, що ідентифікатор служби каталогів dsId дозволяє однозначно визначити обліковий запис iCloud. Таким чином, зловмисники можуть використовувати названий метод, щоб з’ясувати особисті дані користувача – його ім’я та електронну адресу.

Журналісти MacRumors згадали документ із сайту Apple, згідно з яким жодна інформація, зібрана з пристрою з аналітичною метою, не може бути використана для визначення конкретного користувача. Автори видання звернулися до компанії за роз’ясненнями.