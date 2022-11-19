Можно ли заранее выбрать пол будущего ребенка: опытная гинеколог раскрыла тайну

Пара, планирующая беременность, часто задумывается: можно ли как-то повлиять на пол своего будущего ребенка. Врачи в один голос утверждают, что это невозможно. Но в народе ходит немало слухов и предрассудков по поводу способа зачатия ребенка того или иного пола. Мы решили разобраться в ситуации и развеять последние сомнения по поводу планирования пола ребенка.

Как отметила в своем Instagram опытная акушер-гинеколог и врач УЗИ Анна Филатова, пол будущего отпрыска зависит только от мужчины. Но это совсем не значит, что он может сознательно выбрать, сын или дочь родится у его партнерши.

Филатова объяснила, что женщины являются носителями одного типа половых хромосом – Х. Зато мужчины имеют как хромосомы Х, так и хромосомы У. Так что если партнер даст будущему ребенку хромосому Х, то в результате сочетания с хромосомой партнерши выйдет комбинация ХХ – девочка. В случае же сочетания хромосомы матери с У-хромосомой отца результат будет противоположный – ХУ, то есть мальчик.

В каждом сперматозоиде мужчины есть только одна из этих хромосом – или Х, или У. Но дело в том, что выбрать, каким именно сперматозоидом оплодотворить свою партнершу он не может. Соответственно у родителей нет никакой возможности запланировать пол своего будущего ребенка, а шансы забеременеть мальчиком или девочкой у каждой пары примерно одинаковы.

Врач также рассказала о еще одном гинекологическом мифе, который портит жизнь многим женщинам. В обществе почему-то считается, что женщина после 30-ти не может родить здорового ребенка. Хотя ложность этого убеждения давно доказана учеными.

Филатова утверждает, если женщина следит за своим здоровьем и своевременно обследуется, она и в 40 лет в состоянии родить совершенно здорового ребенка без физических недостатков. Мужчина же может без колебаний планировать отцовство вплоть до 50 лет.