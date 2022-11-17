В Украине выросли зарплаты для некоторых специалистов: кому теперь платят 40 тыс. грн. в месяц
Самыми популярными и высокооплачиваемыми представителями рабочих профессий стали водители, швеи и строители.
В Украине в последнее время стали больше платить представителям рабочих специальностей. Например, дальнобойщикам в октябре предлагали зарплату в среднем 40 тыс. грн, что на 7% больше, чем в сентябре. Остальные представители рабочих профессий получают меньшую зарплату, однако их доходы в последние месяцы также ощутимо увеличились. Какие специалисты пользуются наибольшей популярностью в Украине и на какую зарплату они могут рассчитывать?
По данным исследования украинского рынка труда, проведенного изданием The Village, самые большие зарплаты в Украине получают такие специалисты:
- дальнобойщики – в среднем 40 тыс. грн;
- рихтовщики – до 32,5 тыс. грн;
- фасадщики – до 30 тыс. грн;
- водители – до 25 тыс. грн;
- автомаляры – в среднем 25 тыс. грн.
Причем зарплата в октябре выросла не только у дальнобойщиков, но и у представителей других рабочих специальностей. В частности:
- у рихтовщиков – на 9%;
- у водителей – на 6%.
Что же касается популярности отдельных рабочих профессий, то наибольшим спросом в Украине на сегодняшний день пользуются:
- водители;
- швеи;
- строители.
Но, несмотря на рост зарплат, эксперты рынка отмечают, что с начала войны количество вакансий на популярных в Украине кадровых порталах уменьшилось почти в два раза. Поэтому кандидатам приходится быть еще настойчивее в своих поисках, чтобы найти хорошую работу и сделать это в кратчайшие сроки.
Как отметил экс-директор по развитию компании Work.ua Сергей Марченко, найти работу сейчас смогут только те, кто не пожалеет времени и сил, и разошлет десятки резюме разным работодателям. Такая стратегия не только повысит шансы на получение работы, но и на более высокую зарплату. Ведь кандидат, который имеет несколько предложений от разных компаний, может позволить себе поторговаться с работодателями и в конце концов выбрать для себя самый выгодный вариант.
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