В Украине выросли зарплаты для некоторых специалистов: кому теперь платят 40 тыс. грн. в месяц

В Украине в последнее время стали больше платить представителям рабочих специальностей. Например, дальнобойщикам в октябре предлагали зарплату в среднем 40 тыс. грн, что на 7% больше, чем в сентябре. Остальные представители рабочих профессий получают меньшую зарплату, однако их доходы в последние месяцы также ощутимо увеличились. Какие специалисты пользуются наибольшей популярностью в Украине и на какую зарплату они могут рассчитывать?

По данным исследования украинского рынка труда, проведенного изданием The Village, самые большие зарплаты в Украине получают такие специалисты:

дальнобойщики – в среднем 40 тыс. грн;

рихтовщики – до 32,5 тыс. грн;

фасадщики – до 30 тыс. грн;

водители – до 25 тыс. грн;

автомаляры – в среднем 25 тыс. грн.

Причем зарплата в октябре выросла не только у дальнобойщиков, но и у представителей других рабочих специальностей. В частности:

у рихтовщиков – на 9%;

у водителей – на 6%.

Что же касается популярности отдельных рабочих профессий, то наибольшим спросом в Украине на сегодняшний день пользуются:

водители;

швеи;

строители.

Но, несмотря на рост зарплат, эксперты рынка отмечают, что с начала войны количество вакансий на популярных в Украине кадровых порталах уменьшилось почти в два раза. Поэтому кандидатам приходится быть еще настойчивее в своих поисках, чтобы найти хорошую работу и сделать это в кратчайшие сроки.

Как отметил экс-директор по развитию компании Work.ua Сергей Марченко, найти работу сейчас смогут только те, кто не пожалеет времени и сил, и разошлет десятки резюме разным работодателям. Такая стратегия не только повысит шансы на получение работы, но и на более высокую зарплату. Ведь кандидат, который имеет несколько предложений от разных компаний, может позволить себе поторговаться с работодателями и в конце концов выбрать для себя самый выгодный вариант.