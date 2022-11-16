Вчені знайшли у AirPods приховану корисну функцію

Група вчених із Тайваню назвала бездротові навушники AirPods бюджетною альтернативою слуховим апаратам. Як повідомляє New Atlas з посиланням на дослідження, гаджет від Apple здатний покращувати слух користувачів при пошкодженні вушних каналів.

Дослідники описали функцію Live Listen, яка маловідому більшості користувачів. За їх словами, завдяки їй навушники дозволяють мобільним пристроям виступати як мікрофони, що передають покращений звук на навушники користувача.

В експериментах вчені порівняли базові слухові апарати, слухові апарати преміум-класу, AirPods 2 та AirPods Pro. 21 особа з різними рівнями втрати слуху перевірила кожен із чотирьох пристроїв.

Дослідники з’ясували, що в більшості випадків AirPods Pro та AirPods 2 успішно справлялися з виконанням завдання не гірше за слухові апарати.

AirPods 2 працювали не так добре, як слухові апарати преміум-класу, проте випробувані змогли почути більшу частину слів у тихій обстановці. У шумному середовищі AirPods Pro працювали лише тоді, коли шум виходив збоку. Коли шум виходив попереду, вони разом з AirPods 2 не змогли покращити слух піддослідних.