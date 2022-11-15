Война изменила украинский рынок труда до неузнаваемости: где сейчас больше всего вакансий и самая высокая зарплата

Война в Украине повлекла за собой массовую миграцию населения как за границу, так и в пределах страны. Это в свою очередь сказалось на рынке труда. В частности, в некоторых регионах значительно возрос или наоборот снизился спрос на специалистов определенного профиля, а также конкуренция на одно рабочее место. Эксперты портала OLX Работа проанализировали ситуацию на отечественном рынке труда и рассказали, где и какую работу сейчас могут найти украинцы.

Как информируют в Международной организации по миграции, больше всего украинцев из прифронтовых регионов перебралось в Киев – около 162,5 тыс. граждан, зарегистрированных как ВПЛ. На втором и третьем месте оказались Харьковщина – 135 тыс. человек и Днепропетровщина – 71 тыс. человек. На западе же зарегистрировано значительно меньше переселенцев.

Учитывая такую ​​статистику, не удивительно, что самая большая конкуренция среди кандидатов сейчас именно в центральном регионе страны. В частности, в октябре в Киеве и области на одно рабочее место претендовали 16 человек – самый высокий показатель по стране. А вот на западе этот показатель едва доходил до 13 претендентов на место.

Более низкую конкуренцию на место в западных регионах можно объяснить большим количеством предложений от работодателей. В течение лета здесь возобновил свои производственные мощности местный бизнес, к тому же релоцировались многие предприятия с востока и юга страны. Так что вакансий здесь много и на любой вкус.

По данным OLX Работа в октябре на западе пользовались спросом следующие специалисты:

продавцы – средняя зарплата 18 тыс. грн;

водители – 31 тыс. грн;

менеджеры по продажам – 17,5 тыс. грн;

швеи – 30 тыс. грн;

повара – 18 тыс. грн.

По количеству вакансий на первом месте оказалась Львовщина – 3484 актуальных объявлений о работе по состоянию на октябрь. Второй стала Хмельнитчина с 1886 объявлениями. А замкнула тройку Черновицкая область – 1479 предложений от работодателей. По величине зарплат в лидеры вышли Тернопольщина со средним предлагаемым окладом 27 тыс. грн, Волынь – 25,5 тыс. грн, а также Черновицкая область – 24 тыс. грн.