Китайці продемонстрували зовнішній вигляд винищувача 6 покоління

У КНР офіційно відзначили відкриття нового авіасалону, яке відбулося 8 листопада. Виставковий захід отримав назву Airshow China, місце проведення Чжухай. Тут прямо зараз проводять виставку, яка триватиме до 13 числа цього місяця.

На виставці можна побачити багато цікавих експонатів, один з них — винищувач шостої генерації. Щоправда, це поки що макет, але китайці планують у майбутньому виготовляти їх для своєї армії. У світі заведено вважати, що у якої країни кращі винищувачі, та і «умовно» панує у небі. Тому такі країни як США, Росія та Китай дуже давно змагаються між собою. Кожна з них хоче бути кращою, першою.

Перші враження від побаченого двоякі. Зовні макет має досить грубий вигляд. Можливо, це був не макет самого літака, а лише презентація потенційних можливостей. Інсайдери повідомляють, що це не зовсім так, і Китай вже приступив до розробки нового винищувача.

Машина дуже схожа на ті концепти, які європейці та американці показували раніше у себе. Головна відмінність — малий розмах крил та короткий хвіст. У мережі інтернет вже досить багато фото і відео із зображенням винищувача.

Винищувач має два двигуни, є кабіна для пілота. Скоріш за все це опційно-пілотований літак. Устаткування для непомітності розміщене всередині. Детальні характеристики виробник не розкриває.

Експерти відзначають, що до більшості макетів необхідно ставитись зі скепсисом. Адже часті випадки, коли такі проєкти закривають, або у результаті презентують зовсім інше.

Окрім нового винищувача на виставці також можна побачити безпілотник «летюче крило», нова балістична ракета та багато інших експонатів.