Україна отримає натовські ракети SCALP, які б’ють на 300 км

Україна отримає крилаті ракети SCALP, Варшава вже дала згоду на те, щоб інтегрувати їх з бомбардувальниками Су-24, що на озброєнні ЗСУ. Натовські тактичні ракети створили на основі ракет Apach зразка 1984 року.

Це багатоцільова високоточна ракета із дальністю польоту 300 км з автономним наведенням на ціль. У центральній частині корпусу SCALP є відсік завдовжки 2,2 м. В ньому розміщається бойова частина, загальна маса якої може сягати 700 кг.

Швидкість польоту цих ракет 1050 км/год. Довжина корпусу 5100 мм, ширина 630 мм, висота 480 мм. Висока точність наведення на ціль забезпечується супутниковими картами, що є на борту та радіолокаційним візиром. Коли ракета підлітає до цілі на 2 км, активується інфрачервона головка самонаведення. У пам’ять бортового процесора закладаються дані, які дають змогу ідентифікувати цілі по їх тепловому портрету.

Вперше ці крилаті ракети застосувала Великобританія у 2003 році в Іракові.

Експерти зазначають, що передача тактичної зброї дасть змогу завдавати удари по військових об’єктах РФ в окупованому Криму. Це буде найбільш далекобійною зброєю, що з’явиться в арсеналі Збройних Сил України.

Відомо, що фахівці із Польщі вже чекають на прибуття першого Су-24 для його вдосконалення та інтеграції ракет. Сьогодні із натовською зброєю у цій країні працюють лише декілька авіазаводів: один з них у Варшаві, інший у Бидгощі. Також польське підприємство PZL, що знаходиться поруч із військовим аеродромом Жешув має необхідні потужності для проведення таких робіт.

Разом із тим Кремль продовжує акцентувати на тому, що передача ЗСУ далекобійної зброї лише загострить події на фронті. Москва боїться, що таким чином остаточно втратить перевагу на полі бою, тому весь час говорить про «порушення червоних ліній», проте кожного разу не згадує той факт, що сама обстрілює українські території крилатими та балістичними ракетами.