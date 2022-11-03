Запаморочлива кар’єра та справжнє кохання: яким знакам зодіаку у листопаді посміхнеться удача

Для двох зодіакальних знаків листопад 2022 року стане справжнім «зоряним часом». У них почнуть одна за одною збуватися найзаповітніші мрії. Представникам цих щасливих знаків підкоряться нові кар’єрні вершини, а декотрі з них навіть зустрінуть своє справжнє кохання.

За словами астрологів, найбільш вдалим листопад стане для Водоліїв та Стрільців. Вони зуміють перегорнути сторінку та почати життя з чистого аркуша. Всі проблеми залишаться в минулому, а на горизонті з’являться нові заманливі перспективи.

Водолій

Водолії успішно впораються із важливим проектом на роботі. Причому в процесі його виконання представники знаку скористаються новою технологією, чим справлять незабутнє враження на керівництво. Після свого тріумфу представники знаку неодмінно отримають підвищення та ще й непоганий бонус до зарплатні.

Крім збільшення доходів на основній роботі, у Водоліїв можуть з’явитися і додаткові джерела заробітку. Це може бути депозит, успішна інвестиція чи навіть власний невеличкий бізнес. Загалом найбільш успішним періодом для Водоліїв стане середина листопада. Саме в цей час уродженцям знаку будуть найкраще вдаватися всі справи, а прийняті рішення принесуть чималий прибуток.

Стрілець

У листопаді самотні Стрільці нарешті зустрінуть людину, з якою забажають провести решту свого життя. Почуття будуть настільки сильними, що заради них Стрільці навіть пожертвують своєю свободою, яку цінують найбільше. Вони почнуть шукати компромісів та зроблять геть усе, щоб зберегти цей союз.

Що ж стосується представників знаку, які вже мають пару, то вони можуть наважитися на наступний крок у стосунках. Деякі Стрільці приймуть рішення одружитися, інші – завести дитину. Щоправда такі знаменні події в житті представників знаку принесуть їм чимало клопотів. Тож астрологи радять спланувати все наперед та прорахувати можливі витрати.