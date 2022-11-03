Банкомат ПриватБанка снял деньги с карты, а наличные не выдал: как действовать

В последнее время украинцы все чаще жалуются на сбои в работе банкоматов. В частности бывают случаи, когда во время снятия денег средства списываются с карты пользователя, а саму наличность банкомат не выдает. Недавно такая неприятность произошла с одной из клиенток ПриватБанка. После чего в финучреждении решили еще раз напомнить, как нужно действовать в этой ситуации.

Если банкомат снял деньги с карты, однако не выдал наличные, прежде всего необходимо обратиться в службу поддержки банка. Номер телефона службы поддержки указан на каждом банкомате ПриватБанка. Оператор примет заявку и попытается помочь клиенту в кратчайшие сроки.

В случае программного сбоя в работе банкомата ошибка отобразится в системе и работники Привата смогут мгновенно вернуть средства на счет клиента. Если же ошибка носит технический характер, выявить ее будет сложнее. Для этого придется провести инкассацию банкомата и сверить имеющуюся там сумму с данными системы. В таком случае потерянные деньги клиент получит не ранее, чем через несколько дней.

Клиентка Привата, у которой на днях возникла проблема с банкоматом, столкнулась именно с техническим сбоем. Она попыталась снять со своей карты 4 тыс. грн в одном из столичных банкоматов ПриватБанка по адресу ул. Строителей 40. В результате со счета средства исчезли, а наличные деньги банкомат так и не выдал.

В службе поддержки женщине сказали, что вернуть деньги сразу не смогут, ведь система не показала сбоя. Поэтому придется проводить инкассацию. Однако женщине пообещали решить проблему в обещанный срок.

В Привате добавили, что в случае невыдачи наличных клиентам лучше позвонить в банк не отходя от банкомата. Иногда жулики устанавливают на окошко для выдачи денег специальные насадки и средства клиента могут находиться именно в такой насадке. В этом случае лучше подождать представителя банка у банкомата. Иначе мошенник может успеть забрать средства до инкассации, и тогда клиенту будет гораздо сложнее доказать, что он не получил своих денег.