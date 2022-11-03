В Украине 1 копейка «ушла с молотка» за 17,5 тыс. грн: что особенного в этой монете

Украинец продал с аукциона обычную расчетную монету и выручил за нее более $400. На первый взгляд самая обычная 1 копейка оказалась очень редкой. Поэтому на торгах за нее соперничали не один десяток знатоков, мечтающих добавить монету в свою коллекцию.

С молотка 1 копейка 1992 года выпуска ушла 31 октября. Новый владелец заплатил за нее 17 556 грн. Однако такая высокая цена, как ни странно, вполне обоснована. Ведь проданная монета относится к разновидности 1.35АА, а копейки этого вида в Украине встречаются крайне редко.

Как отметили эксперты специализированного издания Monety-yagidky, главными особенностями монет типа 1.35АА являются ступенчатая верхушка на аверсе и маленькие ягодки на реверсе. В наиболее подробном каталоге украинских монет И. Коломийца указано, что 1 копейка такого вида встречается раз на 30 тысяч штук, если не реже.

Монеты этой разновидности сложно найти даже на нумизматических аукционах. Их продают раз в несколько лет. В частности, известно, что последнюю 1 копейку типа 1.35АА пустили с молотка еще в 2019 году. На профильном сайте о монетах monety.in.ua указана ориентировочная стоимость такой монеты – от 11 до 15 тыс. грн.

Интересно, что нумизматы-новички часто путают копейки типа 1.35АА с разновидностями 1.31АА и 1.35АЭ, которые стоят гораздо меньше. Поэтому эксперты советуют перед тем, как выставлять монету на аукцион, уточнить ее тип в каталоге или у профильного специалиста, чтобы случайно не продешевить.

В общем, многие украинские монеты, вышедшие из обращения, можно продать за вполне приличные деньги. Особенно ценны копейки с браком, одинаковыми аверсами или реверсами, а также те, которые были выпущены ограниченным тиражом. Найти такую ​​копейку в своем кошельке – настоящая удача. Ведь на ней можно легко заработать сотни или даже тысячи долларов.