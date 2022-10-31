Какие приборы можно безопасно включать сразу после стабилизационных отключений

Украинцы предупредили, что после плановых отключений света нельзя одновременно включать большое количество электроустройств. Внезапная нагрузка на сеть может привести к аварии на подстанции. Тогда электроснабжение может снова исчезнуть, причем на неопределенный срок. Об этом сообщили в Минэнергетики Украины.

В ведомстве также рассказали, как правильно включать электрические устройства, чтобы не привести к аварийной ситуации или поломке самой техники. Ведь если свет снова исчезнет, ​​а телевизор или холодильник будут подключены к сети, может произойти короткое замыкание.

Прежде всего, перед отключением электропитания необходимо вытащить из розетки все домашние устройства. Особенно это касается техники, которая потребляет много энергии, в частности: бойлеры, стиральные машинки, холодильники, электроплиты, обогреватели и т.д. Также следует выключить свет, по крайней мере, в тех помещениях, которыми потребитель сейчас не пользуется.

Когда энергоснабжение будет восстановлено, можно включить несколько самых важных электроустройств, но не все сразу. Например, зажечь свет в одной комнате и включить телевизор, а затем через несколько минут бойлер и другую необходимую технику. Устройства, на которых есть таймер, лучше вообще не включать днем, а запрограммировать на работу в ночные часы. Так можно поступить, например, со стиральной машиной или посудомойкой.

Что же касается такой мощной техники, как насосные станции или электродвигатели, то их следует включать не раньше, чем через 20-30 минут после возобновления электроснабжения. Ведь они дают очень большую нагрузку на сеть.

В Министерстве энергетики Украины также попросили потребителей по возможности уменьшить объемы потребления электричества, особенно в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В то же время предпринимателям предложили временно отказаться от наружного освещения и рекламных вывесок с иллюминацией. В частности, это касается магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов и других заведений.