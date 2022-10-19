В Украине скоро изменятся цены на гречку: сколько будет стоить 1 кг

В Украине уже в ближайшее время могут существенно упасть цены на гречку. Стоимость популярного продукта снизится до 60–70 грн за килограмм. Хорошую новость сообщил глава департамента аграрного развития Министерства агрополитики страны Игорь Выштак.

В частности, он отметил, что на сегодняшний день предприятия продовольственной отрасли уже обрабатывают гречку нового урожая. Так что перспектива удешевления этой крупы на 10-20% вполне реальна.

По словам чиновника, в Сумской области аграрии уже успели намолотить более 15,5 тысяч тонн гречки. Этот регион занимает первое место по темпам сбора урожая. Хотя на приграничных территориях Сумской области все еще сохраняется высокая опасность ракетных обстрелов, так что условия для работы аграриев не слишком благоприятные.

На втором месте по количеству собранной гречки оказались Хмельницкий и Житомирский регионы. Их результат – по 15,2 тысяч тонн гречки.

В МинАПК также отметили, что общее количество собранной в Украине гречки сейчас составляет 120 тысяч тонн. По оценкам экспертов, общий объем урожая в этом году составит 150 тысяч тонн. Такого количества хватит, чтобы полностью обеспечить население Украины гречневой крупой. А может, еще и на экспорт останется.

Стоит отметить, что если бы погода в сентябре была более сухой, сбор урожая гречки в Украине давно бы закончился. А цены уже сейчас были бы на уровне 60–70 грн за килограмм. Однако постоянные дожди не позволяли аграриям выходить в поле, поэтому цена гречки в какой-то момент подскочила почти до 100 грн за килограмм и все еще остается достаточно высокой.

Представитель Министерства агрополитики заверили, что урожай этого года полностью обеспечит украинцев не только гречкой, но и другими зерновыми культурами. Не грозит Украине и дефицит постного масла или сахара. Кроме того, наше государство, даже несмотря на войну, останется ведущим экспортером зерновых и масляных культур.