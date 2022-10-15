Четыре самых высокомерных знака зодиака: презрение к другим у них в крови

Высокомерных людей, которые ставят себя выше других, учитывая только собственные желания и интересы, не любит никто. С ними почти невозможно мирно сосуществовать. Ведь ради собственной выгоды и комфорта они легко пожертвуют потребностями ближних.

Наиболее тщеславными представителями зодиакального круга по мнению астрологов являются Овны, Скорпионы, Стрельцы и Львы. Пренебрежительное поведение для них обычное дело. Более того, представители этих знаков часто даже не понимают, что их выраженная горделивость причиняет боль окружающим их людям.

Овен

Родившиеся под этим созвездием отличаются своей импульсивностью и тяжелым характером. Во время ссоры они могут вспыхнуть и наговорить оппоненту лишнего. Тактичность – это вообще не про Овнов. Они настоящие мастера делать «из мухи слона» и создавать конфликты на пустом месте. себя же представители знака никогда не критикуют и считают просто безупречными. А тем, кто их обидит, готовы мстить любыми доступными способами.

Скорпион

Скорпионы умело манипулируют людьми вокруг ради собственной выгоды. Представители знака очень вспыльчивы и могут достаточно жестко выражать свое недовольство и даже презрение, если их что-то не устраивает. По пути к своей цели Скорпионы без сожаления приносят в жертву других людей и фактически уничтожают конкурентов. Однако такой тяжелый нрав сильно усложняет личную жизнь Скорпионов. Они пытаются конкурировать с любимым человеком, а это только вредит отношениям.

Стрелец

Представители этого знака убеждены, что им никто не ровня. Поэтому свое превосходство Стрельцы считают вполне нормальным. Они не привязываются к людям и легко разрывают отношения, как только теряют интерес. А благодаря умению контролировать свои эмоции Стрельцы еще и отлично манипулируют людьми, легко добиваясь от них желаемого. Но если Стрельцов вдруг разозлят или проявят к ним неуважение, представители знака обязательно отомстят. Причем месть эта застанет виновного в самый неожиданный момент.

Лев

Львы всегда на первом месте и «руководят парадом». Они не признают конкурентов, ведь считают, что во всем лучше других. А если кто-нибудь решит с ними об этом поспорить, еще и получит «на орехи». Людям, которых Львы считают неудачниками, они не стесняются показывать свое презрение. Если же вдруг представителям знака сделают больно, они сначала даже не покажут свои чувства. А чуть позже, когда враг уже забудет обиду, нанесут ему удар в спину.