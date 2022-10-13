Долар та Євро летять вниз в українських обмінниках

Станом на 13 жовтня курс валют наступний: долар падає до 40 грн, євро до 39 грн. Це свідчить про зміцнення гривні. Беззаперечно, це гарні новини для економіки. Навіть масовані ракетні обстріли країни не змогли завадити стабілізації українських грошей.

Відомо, що курс євро у продажі впав на 10 копійок у порівнянні із вчорашнім днем, і сьогодні його вартість 38,99 грн/€. Покупний курс також продовжує знижуватись, станом на 13 жовтня -8 копійок.

Готівковий курс долара в українських банках впав на 30 копійок у продажі. Тепер актуальна ціна бакса у продажі 41 гривня. Купівельний курс знизився на 22 копійки, і складає 40,28 грн/$. Вартість євро у продажі впала на 50 копійок, а в покупці на -15 копійок. Сьогодні у найбільших банках України така ситуація з американським доларом у покупці:

Ощадбанк 41,4 грн/дол.;

Укрексимбанк 41,2 грн/дол.;

Райффайзен Банк 41 грн/дол.;

Альфа-Банк 40,9 грн/дол.;

Укргазбанк 40,8 грн/дол.;

ПриватБанк та Універсалбанк 40,5 грн/дол.;

ОТР Bank 39,99 грн/дол.

Спеціалісти пояснюють швидке падіння євро тим, що долар надзвичайно стійка валюта. Зараз економіка США має черговий бум у розвитку економіки, через це можуть піднятися кредитні ставки. В той самий час аналітики рекомендують не звертати увагу на зрівняння вартості доларів та євро. На буденне життя людей у світі це не впливає.

Така тенденція спостерігатиметься й надалі, тому не варто поспішати до банків та скуповувати всю іноземну готівку, де це можна зробити. Також українцям радять не проводити операції із валютою на чорному ринку. Ці гроші не потрапляють до бюджету, на конвертації багато не заробиш під час війни. Все що можна сьогодні зробити — змістити акцент на зміцнення гривні, купувати військові облігації та уникати панічних настроїв.