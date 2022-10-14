На трьох знаків зодіаку у 2023 році чекає неземне кохання: вони стануть безмежно щасливими

У 2023 році представники трьох знаків зодіаку дізнаються, що таке справжнє кохання. На них чекає доленосна зустріч, що розділить життя на «до» і «після».

За словами астрологів, провести наступний рік у стані романтичної ейфорії судилося Левам, Стрільцям та Рибам. Через характерне положення Юпітера, який до середини травня перебуватиме в знаку Овена, а згодом опиниться у Тільці, ці щасливчики переживуть незабутні моменти у стосунках.

Лев

Уродженцям цього знаку доведеться пережити щасливі та разом з тим непрості часи. Вони шалено закохаються в надміру емоційну особу, з якою буде складно знайти спільну мову. Але почуття виявляться настільки сильними, що Леви будуть готові піти на будь які жертви, аби лише зберегти ці стосунки. Представникам знаку не раз доведеться йти на компроміс, що для них вкрай нехарактерно. Ба більше, заради другої половинки Леви можуть навіть переїхати та змінити роботу.

Стрілець

Стрільці нарешті зуміють «відірватися» від роботи та приділити трохи часу особистому життю. Зустріти кохання уродженці знаку можуть будь-де: в компанії друзів, на вечірці чи навіть у автобусі. Але в тому, що Стрільці у 2023 році закохаються «по вуха», астрологи не сумніваються. У представників знаку нарешті вийде збудувати саме такі стосунки, про які вони завжди мріяли – наповнені коханням, взаєморозумінням та ніжністю. Тож Стрільці відкинуть всі сумніви і до кінця року можуть навіть взяти шлюб.

Риби

Народжені під цим сузір’ям зустрінуть своє кохання у першій половині 2023 року. Спершу вони не будуть до кінця впевнені у своєму виборі. Але це саме той випадок, коли варто прислухатися до голосу серця. Воно підкаже Рибам, що з ними поруч правильна людина. Вже за кілька місяців представники знаку не зможуть уявити свого життя без другої половинки. А влітку на Риб чекає романтична подорож, яка ще більше зблизить їх із коханою людиною.