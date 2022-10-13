Для HIMARS готують ракети, які б’ють на 1000 кілометрів

Lockhed Martin займається одночасно розробками різних ракет. Так стало відомо, що один з проєктів — це ракета дальність якої 1000 км. Бойовий снаряд отримав назву PrSM. Відомо, що тактична балістична ракета має замінити ATACMS.

У PrSM більш потужний двигун, ніж в ATACMS, тому літає вона швидше і на більші дистанції. Також важливо зауважити, що нові балістичні ракети тонші та з вдвічі збільшеним навантаженням.

Сьогодні є актуальна версія реактивної артилерії лише з дальністю у 500 км. Її конструктор Локхід Мартін. Ракета має назву PrSM Increment 1. Перші успішні тестові запуски проводили ще у 2020 році на полігоні Уйат-Сендс.

Вже у 2023 році американський оборонний гігант має намір представити нові покоління цієї зброї, потужніше у два рази.

Відомо, що ракети другого покоління будуть оснащені багаторежимною головкою із самонаведенням. На новий рік вже заплановані тестові запуски.

У PrSM третього покоління будуть новітні інтелектуальні суббоєприпаси. Таку зброю можна буде використовувати для одночасного знищення декількох цілей. Четверте покоління PrSM матиме дальність польоту 1000 м.

Основне призначення нової зброї — це ураження систем ППО, центрів управління та ракетних установок. Також їх можна використовувати для ураження великої концентрації живої сили.

Перше покоління поки що може вражати лише наземні цілі, але новітні розробки розширять можливості. Майбутніми операторами окрім США стануть Австралійська армія та Британська армія, тобто країни-партнерки, які беруть участь у розробках.

Після того, як Сполучені Штати вийшли з договору ліквідації ракет середньої та малої дальності, було прийнято рішення модернізувати зброю та збільшити їх дальність у рамках державної програми, що діятиме до 2025 р.