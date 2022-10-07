Где сегодня лучше всего покупать WhiteBIT токен, и какие перспективы у монеты

Один из самых последних реализованных проектов самой крупной украино-европейской биржи – WhiteBIT Token. Представленная монета – это больше, чем просто токен. Это полноценный инструмент, который позволяет модернизировать экосистему блокчейна и синхронизировать его с другими продуктами. Для покупки в правильный момент отслеживайте текущий курс WBT/USDT, чтобы наблюдать за «поведением» монеты на рынке и выстроить собственную инвестиционную стратегию.

Где купить WhiteBIT Token?

Сегодня приобрести крипту можно на двух платформах, среди которых ее родная биржа WhiteBIT, а также сервис Huobi. Ожидается, что в скором времени монета сможет залиститься и на других мировых торговых площадках по мере развития проекта.

Для приобретения монеты на WhiteBIT достаточно быть зарегистрированным и пройти процедуру верификации, которая выполняется в несколько кликов. После этого пополните баланс и приобретите USDT, чтобы далее WhiteBIT Token купить. По завершению транзакции переведите всю сумму с торгового на основной баланс. Далее вы можете самостоятельно выбрать вариант распоряжения токеном.

Как можно работать с монетой?

Чтобы использовать все текущие возможности, достаточно выбрать одно из решений, которые предлагает биржа сегодня:

Owning.

Владельцам токена предоставляются скидки на различные торговые комиссии. На сайте или в личном кабинете вы можете детально узнать о распределении комиссии мейкера и тейкера.

Holding.

Направляя свои монеты в холдинг, вы автоматически получаете бонусы. Обратите внимание на то, что вывод токена с холдинга занимает 14 дней. Некоторые из преимуществ, которые доступны владельцам монеты: реферальная ставка на уровне 40-50%, 100% скидка на комиссию мейкера. Кроме того, доступно фиксированное количество монет стандарта ERC-20/ETH, которые вы можете бесплатно выводить ежедневно, а также бесплатные AML-проверки.

Оценить все выгоды можно сразу с момента приобретения токена. Платформа открывает доступ к разноплановым инструментам и возможностям, что помогает скорректировать свою стратегию и доходность собственного проекта.

Аналитики отмечают хорошие перспективы ценового роста. Сегодня на WBT курс создает оптимальные условия для приобретения токена. Оценивая перспективность крипты, проводится аналогия с Binance Coin, но при этом отмечается усовершенствованная система взаимодействия блокчейна с другими функциональными продуктами.