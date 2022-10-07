Две международные организации выплатят украинцам почти по 7 тыс. грн: кто сможет получить деньги
Норвежский совет по делам беженцев и Международная федерация Handicap уже получили списки из 28 тыс. граждан, относящихся к льготным категориям.
Украинцы смогут получить денежную помощь еще от двух организаций – Норвежского совета по делам беженцев и украинского филиала Международной федерации Handicap. Сумма выплат составит 6,6 тыс. грн. в расчете по 2,2 тыс. грн. в месяц.
Об этом стало известно из заявления Министерства соцполитики Украины. В ведомстве рассказали о передаче указанным организациям списков из почти 28 тыс. человек, нуждающихся в финансовой помощи. Все перечисленные в этих списках граждане в свое время оставляли заявки на платформе «єДопомога».
Заявителей отбирали по определенным критериям, которые у каждой организации несколько отличаются.
Норвежский совет по делам беженцев предоставит помощь:
- гражданам с инвалидностью, которые прописаны в Закарпатском, Тернопольской или Львовском регионах – 6 тысяч человек;
- гражданам, зарегистрированным во временно оккупированных областях – 15 тысяч человек;
- родителям, самостоятельно воспитывающим ребенка или нескольких детей, с регистрацией в Тернопольском, Львовском, Харьковском регионах или на Закарпатье – 4,1 тысяч человек.
Украинский филиал Международной федерации Handicap предоставит помощь:
- инвалидам с регистрацией в Черновицком регионе – 1,5 тысячи человек;
- пенсионерам, получающим пенсию ниже 3 тыс. грн – 1,5 тысячи человек.
После получения списков нуждающихся в финансовой поддержке украинцев, обе организации дополнительно выполнят собственную проверку. В частности, они должны убедиться, что ни один из получателей выплат не получает помощь от другой организации. Ведь каждый украинец имеет право принимать участие только в одной программе международной помощи.
Всего в списках Минсоца уже насчитывается 2,9 миллиона человек, претендующих на получение финансовой помощи. Преимущественно это украинцы, принадлежащие к разным льготным категориям, например, лица с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные семьи, одинокие родители, пенсионеры и внутренне перемещенные лица. Каждый раз как одна из международных организаций предлагает свою помощь, Министерство соцполитики представляет перечень лиц, подпадающих под критерии этой организации.
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