Две международные организации выплатят украинцам почти по 7 тыс. грн: кто сможет получить деньги

Украинцы смогут получить денежную помощь еще от двух организаций – Норвежского совета по делам беженцев и украинского филиала Международной федерации Handicap. Сумма выплат составит 6,6 тыс. грн. в расчете по 2,2 тыс. грн. в месяц.

Об этом стало известно из заявления Министерства соцполитики Украины. В ведомстве рассказали о передаче указанным организациям списков из почти 28 тыс. человек, нуждающихся в финансовой помощи. Все перечисленные в этих списках граждане в свое время оставляли заявки на платформе «єДопомога».

Заявителей отбирали по определенным критериям, которые у каждой организации несколько отличаются.

Норвежский совет по делам беженцев предоставит помощь:

гражданам с инвалидностью, которые прописаны в Закарпатском, Тернопольской или Львовском регионах – 6 тысяч человек;

гражданам, зарегистрированным во временно оккупированных областях – 15 тысяч человек;

родителям, самостоятельно воспитывающим ребенка или нескольких детей, с регистрацией в Тернопольском, Львовском, Харьковском регионах или на Закарпатье – 4,1 тысяч человек.

Украинский филиал Международной федерации Handicap предоставит помощь:

инвалидам с регистрацией в Черновицком регионе – 1,5 тысячи человек;

пенсионерам, получающим пенсию ниже 3 тыс. грн – 1,5 тысячи человек.

После получения списков нуждающихся в финансовой поддержке украинцев, обе организации дополнительно выполнят собственную проверку. В частности, они должны убедиться, что ни один из получателей выплат не получает помощь от другой организации. Ведь каждый украинец имеет право принимать участие только в одной программе международной помощи.

Всего в списках Минсоца уже насчитывается 2,9 миллиона человек, претендующих на получение финансовой помощи. Преимущественно это украинцы, принадлежащие к разным льготным категориям, например, лица с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные семьи, одинокие родители, пенсионеры и внутренне перемещенные лица. Каждый раз как одна из международных организаций предлагает свою помощь, Министерство соцполитики представляет перечень лиц, подпадающих под критерии этой организации.