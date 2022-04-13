В Україні з’явились нові приводи для звільнення працівників

Найближчим часом в Україні можуть з’явитися нові правила щодо звільнення працівників. Керівники підприємств та організацій отримають ще кілька приводів, які дозволятимуть цілком законно розривати трудові відносини зі співробітниками навіть під-час війни. Відповідний законопроект вже зареєстрували в Раді.





Згідно з проектом закону №7251, головним автором якого є очільниця комітету ВР з питань соцполітики Галина Третякова, роботодавці отримають три додаткові причини до звільнення своїх підлеглих. Такими причинами є:

смерть працівника або роботодавця;

відсутність працівника на роботі протягом 4 місяців, а також відсутність будь-якої інформації про його місцеперебування;

неспроможність роботодавця забезпечити працівнику необхідні умови праці під час війни.

Законопроект, що вносить суттєві правки до Кодексу законів України про працю, був зареєстрований у парламенті 5 квітня. Окрім його головної натхненниці Галини Третякової, співавторами документу стали 22 народних депутати від фракції «Слуга народу».

Зі слів ініціаторів закону, він має на меті адаптувати трудовий кодекс до військових реалій. Однак у деяких експертів запропоновані в документі нові приводи до звільнення викликали суперечливі почуття.

Зокрема юрист компанії A.S.A. Group Ігор Млечко підтримав нововведення та зазначив, що наявні закони про працю справді не дозволяють роботодавцям діяти у відповідності до викликів військового часу.

Натомість партнер юридичної компанії ExpatPro Тетяна Ященко висловила сумніви щодо деяких тез нового закону. Наприклад експертка вважає сумнівною причину для звільнення працівника, що полягає в неможливості забезпечити йому умови для виконання посадових обов’язків. Такий привід є дуже суб’єктивним, оскільки всю владу нас ситуацією отримує роботодавець.

Уявімо ситуацію, коли страхова компанія в результаті бойових дій втратила офіс. Директор компанії може використати цей факт як причину для звільнення своїх працівників, а може організувати дистанційну роботу або перенести фірму у інше приміщення. Тобто роботодавець матиме можливість трактувати це правило так, як йому зручно.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿