Какой будет цена на газ в октябре: некоторые украинцы будут платить 10 гривен за куб

Украинские поставщики газа обнародовали свои цены на октябрь. У большинства компаний стоимость ресурса по годовым тарифным планам не изменилась. В целом же, цены на газ в Украине не превышают 10 грн за кубометр.

Согласно данным, опубликованным ресурсом «Газ Правда», стоимость газа у украинских поставщиков колеблется в пределах 7,70 грн и 9,99 грн за кубический метр. Самый низкий тариф в компании «Эру Людям» – всего 7,70 грн за куб.

В то же время ГК «Нафтогаз Украины», на сегодняшний день обеспечивающий «голубым топливом» 98% украинцев, продает ресурс за 7,96 грн. Данный тариф действует для всех бытовых потребителей Украины, пользующихся годовым тарифным планом.

Рекордно высокую стоимость газа установила компания «Светогаз». За кубический метр горючего клиентам поставщика придется платить 9,99 грн. Остальные украинские поставщики газа продают его по цене 8,20-8,46 грн за куб.

В общей сложности свои тарифы на газ в октябре опубликовали 8 поставщиков. В то время как в сентябре это сделали 10 отечественных газовых компаний.

При этом эксперты газового рынка предупредили украинцев более тщательно изучать тарифы компаний, если они решили сменить поставщика. Поскольку некоторые компании предлагают фиксированную стоимость газа только своим постоянным клиентам. Поэтому после подключения потребитель будет платить за ресурс больше, чем указано в годовом прайсе газопоставщика.

Но большинство потребителей Украины все равно будут платить за газ 7,96 грн за куб. Ведь «Нафтогаз Украины» является монополистом и поставляет ресурс в более чем в 10 млн. домов.

Следует также отметить, что в течение 2022 года украинцы стали потреблять меньше газа, чем в прошлом. Разница составляет почти 3 кубометра на одно домохозяйство по сравнению с темпами потребления в 2021 году. Очевидно, такая тенденция связана с войной в Украине и связанными с ней разрушениями инфраструктуры.