Переломный момент уже близко: астролог рассказала, когда украинцам ждать самых тяжелых боевых действий

Переломным моментом в военном противостоянии Украины и России станет вторая половина октября и первые несколько недель ноября. В этот период добьются своего пика боевые действия за освобождение оккупированных территорий, а над Украиной нависнет новая, еще не знакомая населению угроза.

Об этом рассказала известная украинская астролог Наталья Нестеренко. Она считает, что события в ближайшие два месяца будут ассоциироваться у людей с событиями февраля-марта. Ведь украинцы столкнутся с угрозами, которые могут оказаться для них настоящим шоком.

Нестеренко утверждает, Украина будет систематически наносить режиму путина поражение за поражением. Но поскольку президент России настоящий фанатик, он не остановится и будет упорно пытаться доказать всему миру свою правоту. Его поступки будут все более безумными. Ведь чтобы оправдать эту войну, ему нужно добиться хоть каких-то успехов.

Но в ответ на свои действия глава Кремля получит мощный отпор. Таким образом, он загонит свою страну и людей в ловушку, из которой они не смогут выбраться еще по крайней мере несколько десятилетий.

Астролог подчеркнула, что в последующие месяцы образ путина в глазах россиян и всего мира будет окончательно разрушен. А это в свою очередь ускорит завершение войны и победу украинцев. При этом в конце октября и первой половине ноября будет сохраняться угроза применения россией ядерного оружия. Но вероятность такого развития событий достаточно низка.

Прогнозист добавила, что до декабря текущего года Украина получит значительную поддержку в борьбе с Россией от НАТО и США. Это финансовое и политическое содействие с мировыми лидерами поможет Украине ускорить свою победу. Финальная точка в военном противостоянии будет поставлена ​​в феврале. Хотя вернуть оккупированные с начала года территории ВСУ удастся еще до конца декабря.