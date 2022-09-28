Когда украинцы будут переводить стрелки часов на зимнее время

Каждый год осенью все начинают поднимать вопрос о переходе на зимнее время. Еще бы, в этот период можно спать на час дольше. Кстати, не везде в стране так делают, есть области, которые круглый год живут по зимнему времени, например, в Закарпатье.

Остальные области ежегодно переводят стрелку часов на один час назад. В этом году нужно так сделать 30 октября. На смартфонах, планшетах, ПК и везде, где есть доступ к интернету, изменения произойдут автоматически. Переход на зимнее время нужно делать только на механических часах.

Кстати, первыми, кто придумал переход с летнего на зимнее время, стали британцы. Это произошло более ста лет назад (в 1908 году). Потом опыт перенял Советский Союз и другие страны. Такая простая манипуляция позволяла более рационально использовать электроэнергию и экономить на ней в масштабах страны.

Для чего Украине летнее и зимнее время

Зачем Украина до сих пор дважды в год переводит часы, если есть страны, которые от этого давно отказались? Все просто, географическое расположение вынуждает прибегать к таким мерам, чтобы продлить световой день. В осенью и зимой очень поздно светает и рано темнеет.

Чтобы оптимизировать рабочий день, убрать лишний стресс для организма, нужно проводить смену времени. Человек приспосабливается к новым условиям всего за пару недель. При этом замечено, что на зимнее время переходит легче, чем обратно на летнее.

Вместе с Украиной часы будут переводить и другие страны:

Израиль;

Австралия;

США;

Канада;

Мексика;

Великобритания и др.

К летнему времени украинцы вернуться в ночь с 25 на 26 марта в 2023 году. Если говорить точно, то это нужно сделать в 03:00 ночи.