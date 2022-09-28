Названы украинские города, которые могут подвергнуться атаки дронами Shahed 136

Россия надеется получить боевое преимущество, используя иранские дроны-камикадзе. Shahed 136 засылают в тыловые места и терроризируют ими население. Проблем у ЗСУ с ними действительно много: летают низко, поэтому сбить сложно. К тому же непонятно, из каких компонентов они собраны и что собой представляют. За свой громкий полет их начали называть «мопеды». БПЛА уже запускали по Одессе, Днепру, Николаеву.

В данной ситуации украинцы могут только пойти на опережение и просчитать, по каким городам нанесет следующий удар.

Поскольку БПЛА имеет эффективную дальность полета до 1000 км, то можно попытаться предположить, куда враг будет посылать дроны-камикадзе. Их запускают со временно оккупированных территорий, преимущественно с юга Украины. Россия уже применила больше 30 дронов-камикадзе. К с частью их можно сбить стрелковым оружием. Также эффективно отрабатывает ПВО, зенитное оружие и тд.

Как видно из действий РФ, она использует дроны для поражения объектов в тыловых местах. Нет тактики «смертельного роя», это когда одновременно запускают большое количество БПЛА для массированной атаки. Поэтому есть предположение, что качество их сборки «так себе». Возможно армия ведет разведку в такой способ: пристреливается, получает опыт.

Очевидно, что Россия и дальше будет запускать их сторону Одессы, Николаева, Запорожья, Днепра. На востоке слишком неспокойно и нет возможности использовать дроны-камикадзе. На местах, где линия фронта стоит на месте уже несколько месяцев, есть возможность использовать это оружие.

По той же причине Россия не будет запускать Shahed по Харькову — слишком опасно. Поставки барражирующих припасов Иран может прекратить в любой момент, своих ракет осталось не так и много. Дроны хоть дешевые, но беречь нужно, что и делает оккупант.